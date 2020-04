Mondmaskers verplicht in alle winkels in Duitsland, experts roepen op om nog steeds zo veel mogelijk thuis te blijven HLA

28 april 2020

15u59

Bron: Belga, Welt.de 10 Vanaf woensdag moeten in alle winkels in Duitsland verplicht mondmaskers gedragen worden om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Duitse gezondheidsexperts roepen op om nog steeds zoveel mogelijk thuis te blijven en alle geldende maatregelen te blijven opvolgen, nu de besmettingsgraad weer is opgelopen van 0,7 tot bijna 1.

De deelstaat Berlijn is de laatste die de maatregel toepast, in de andere deelstaten was het al langer verplicht om in winkels een mondmasker te dragen. De verplichting - voordien was er enkel een aanbeveling - werd dinsdag gestemd in de Berlijnse Senaat. "Op die manier willen we de winkeliers beschermen", verklaarde Andreas Geisel, adjunct-burgemeester van Berlijn. Bescherming van neus en mond wordt als voldoende beschouwd en dus mag er ook een sjaal gedragen worden. Op het openbaar vervoer in de Duitse hoofdstad moet er sinds maandag verplicht een mondmasker gedragen worden.

Besmettingsgraad

De Duitse gezondheidsinstanties riepen dinsdag op tot voorzichtigheid met betrekking tot de pandemie. De laatste cijfers tonen aan dat de besmettingsgraad weer opgelopen is van 0,7 tot bijna 1. Dat betekent dat elke zieke persoon gemiddeld voor één andere besmetting zorgt. Experts roepen dan ook op om ondanks de versoepelde maatregelen nog steeds zo veel mogelijk thuis te blijven. Professor Lothal Wieler, voorzitter van het Robert Koch Instituut, benadrukte vandaag tijdens een persconferentie dat het belangrijk is om de geldende regels te blijven naleven. “We willen niet dat het aantal gevallen weer toeneemt. We willen niet weer meer Covid-19-gevallen hebben”, benadrukte hij. “Het is nog steeds noodzakelijk om zoveel mogelijk thuis te blijven, contactbeperkingen in acht te nemen, minstens anderhalve meter afstand te houden en, waar voldoende afstand niet mogelijk is, mond- en neusbescherming te dragen”, aldus professor Wieler.

In totaal zijn in Duitsland 158.768 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en zijn 6.136 mensen overleden. De federale overheid en de deelstaten buigen zich donderdag opnieuw over de exitstrategie. Nieuwe maatregelen zouden op 6 mei van kracht moeten gaan.

