Mondmaskers vanaf 24 juli verplicht in Engelse winkels IB

14 juli 2020

01u01

Bron: Belga 0 Vanaf 24 juli wordt het dragen van een mondmasker verplicht in de winkels en supermarkten in Engeland. Dat heeft de Britse regering gisterenavond gemeld.

Wie zich niet aan de regels houdt riskeert een boete tot 100 pond (110 euro). Die sanctie geldt ook al voor mensen die geen mondmasker dragen op het openbaar vervoer.

Tot nu toe was het dragen van een mondmasker enkel aangeraden in afgesloten ruimtes. "Er zijn meer en meer bewijzen dat het dragen van een mondmasker in afgesloten ruimtes helpt bij de bescherming tegen het Coronavirus", aldus een woordvoerder van Downing Street. In Schotland is het dragen van een mondmasker in de winkels sinds vrijdag verplicht, in Wales en Noord-Ierland zijn maskers enkel verplicht op het openbaar vervoer.

Regering steeds meer onder druk

Volgens de krant The Guardian kwam de regering meer en meer onder druk te staan om mondmaskers te verplichten. Ook klonken er vanuit Downing Street verschillende signalen, met zondag nog minister Michael Gove die zei dat hij het niet nodig vond om mondmaskers te verplichten. Vrijdag had premier Boris Johnson dan weer gezegd dat hij overwoog om de maskers in de winkels te verplichten.

Het Verenigd Koninkrijk is het land dat het zwaarst getroffen is door het coronavirus in Europa, met bijna 45.000 doden. Het grootste deel van de lockdownmaatregelen die op 23 maart ingingen zijn ondertussen versoepeld, al loopt die versoepeling niet in alle Britse regio's binnen dezelfde tijdspanne.