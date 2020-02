Mondmaskers uitverkocht en verkoop handgels verdubbeld in Belgische online-apotheek

Michelle Desmet

27 februari 2020

14u37

Bron: WHO, Viata

4

Viata, de derde grootste online-apotheek in België, merkt naar aanleiding van het coronavirus een beduidend verschil in de aankopen bij de consumenten. “Mondmaskers zijn uitverkocht, de verkoop van handgels neemt drastisch toe, die van producten tegen weerstand is zelfs verdubbeld”, meldt Viata.