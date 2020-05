Mondmaskerplicht in Oostenrijk wordt stilaan afgebouwd: niet meer in winkels en op scholen SVM

29 mei 2020

17u26

Bron: Belga 1 Mensen in Oostenrijk zijn vanaf half juni niet langer verplicht een mondmasker te dragen op school, in winkels en toeristische attracties. Dat kondigde de regering vandaag aan. Het aantal actieve gevallen van het nieuwe coronavirus in het land is tot onder de 650 gedaald.

Als een van de eerste Europese landen verplichtte Oostenrijk begin april het dragen van een mondmasker om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Vanaf 15 juni wordt de maatregel versoepeld, maar niet opgeheven. Maskers zullen nog steeds verplicht zijn op het openbaar vervoer, voor kappers en kelners en op openbare plaatsen waar geen meter afstand kan worden gehouden.

Hotels weer open

Het aantal nieuwe besmettingen bleef de jongste weken onder de 50 in Oostenrijk. Hotels en fitnesscentra mochten vandaag weer opengaan, eerder was dat al het geval voor winkels, restaurants en scholen.

De nationale bibliotheek van Oostenrijk voert een zogenaamde ‘quarantaine voor boeken’ in om lezers te beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. Boeken die door lezers terugbezorgd worden, zullen gedurende minstens 24 uur in een speciale kamer bewaard worden.

Reuzenrad

Ook het reuzenrad in het bekendste park van Wenen draait weer. De attractie in het Prater werd voor het eerst in 70 jaar gesloten wegens de coronacrisis. Burgemeester Michael Ludwig drukte vandaag op de startknop.

Bezoekers uit Duitsland en andere buurlanden zijn vanaf 15 juni weer welkom in Oostenrijk. Toerisme is in de Oostenrijkse hoofdstad normaal gesproken goed voor 116.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 4 miljard euro per jaar.

Lees ook: Griekenland, Kroatië en Cyprus heropenen grenzen, maar Belgen zijn voorlopig nog niet welkom