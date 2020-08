Mondmasker wordt verplicht in heel Parijs HR HLA

27 augustus 2020

12u00

Bron: Belga 2 Buitenland De Franse premier Jean Castex heeft donderdag aangekondigd dat het dragen van een mondmasker voortaan wordt verplicht op het hele grondgebied van Parijs. Na overleg met burgemeester Anne Hidalgo gaat de prefect het dragen van het masker uitbreiden tot de hele hoofdstad, kondigde de premier aan. Mogelijks volgen ook andere Franse grootsteden.

In Parijs bleef de mondmaskerplicht op straat tot dusver beperkt tot een aantal drukbezochte en dichtbevolkte zones. Eerder op donderdag had Castex al geopperd dat een uitbreiding van die maatregel zich opdringt omdat het aantal besmettingen in de hoofdstad sterk toeneemt. Luttele uren later is de kogel door de kerk.

Volgens Castex wordt de invoering van de maatregel in de metropool nog steeds bestudeerd. “De vraag stelt zich uiteraard ook voor ‘la petite couronne’, rekening houdend met de verplaatsingen tussen deze gebieden”, zei Castex op een persconferentie in Matignon. ‘La petite couronne’ omvat ook de voorsteden die het dichtst aanleunen bij Parijs.

Castex gaf aan dat de mondmaskerplicht ook algemeen ingevoerd zou kunnen worden in andere grote agglomeraties van de 21 departementen die momenteel rood kleuren. Het is aan de prefecten om daarover in overleg met de burgemeesters te beslissen, aldus de premier.

De mondmaskerplicht maakt deel uit van een rist maatregelen waarmee de Franse regering de nieuwe opstoot van het virus wil indammen en de heropening van de scholen wil beveiligen. Die maatregelen zijn volgens Castex nodig om een totale lockdown zoals in het voorjaar te vermijden. Een andere maatregel is het opvoeren van de testcapaciteit. Minister van Gezondheid Olivier Véran kondigde donderdag aan dat de regering op korte termijn één miljoen tests per week wil bereiken.

39 per 100.000

In Marseille geldt de mondmaskerplicht al in de hele stad. Zowel Marseille als Parijs kleuren rood op de Franse coronakaart. In beide steden heeft het aantal besmettingen de kaap van 50 per 100.000 inwoners overschreden. Parijs wordt intussen door verscheidene landen als een risicogebied aangestipt. Woensdag nog besloot België een verplichte quarantaine en coronatest in te voeren voor mensen die terugkeren uit de Franse hoofdstad.

Het aantal corona-infecties in Frankrijk verviervoudigde de afgelopen maand ongeveer tot 39 per 100.000, aldus Castex die sprak van een duidelijke toename. Dat is nog wel veel minder dan de naar schatting duizend gevallen die tijdens de piek van de pandemie in Frankrijk werden geregistreerd.

Lees ook: OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op vakantie (en hier niet): nu ook Parijs verboden gebied, nog amper één Spaanse provincie in het groen