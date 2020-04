Mondmasker voortaan verplicht in Luxemburg SVM

20 april 2020

13u25

Bron: Belga 4 In Luxemburg is het dragen van een mondmasker vanaf vandaag verplicht. In de praktijk moet het masker gedragen worden als een afstand van twee meter niet nageleefd kan worden. Zo moet wie in een supermarkt inkopen gaat doen of de bus, tram en trein wil nemen voortaan de mond afschermen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel kondigde eerder al aan dat elke burger tot vijf maskers zal krijgen. Die zullen door de gemeente uitgedeeld worden. Als alternatief is het ook toegelaten om een sjaal, doek of zelfgemaakt masker voor de mond te houden.

In Luxemburg hebben inmiddels 3.550 mensen positief getest op Covid-19. Zo'n 73 personen lieten al het leven.

In Europa is het dragen van een mondmasker onder meer al verplicht in Tsjechië, Bulgarije en Slovenië. In Oostenrijk moet het wanneer je gaat winkelen en ook Frankrijk overweegt een verplichting. In de Duitse deelstaat Beieren zal het dragen van mondkapjes vanaf volgende week verplicht zijn in alle winkels en in het openbaar vervoer.

Lees ook: Wat brengt het leven na corona? “Straks staan we weer massaal in overvolle cafés” (+)