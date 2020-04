Monaco annuleert 60ste Televisiefestival van Monte-Carlo WDw

02 april 2020

14u50

Bron: Belga 0 Monaco heeft het 60ste Televisiefestival van Monte-Carlo afgelast vanwege de coronacrisis. De jubileumeditie zou plaatsvinden van 19 tot 23 juni, maar werd verschoven naar juni 2021. Het festival verwachtte zo’n 8.000 deelnemers, waaronder veel Amerikaanse studio’s.

"We worden geconfronteerd met een ongekende situatie die ons helaas tot op de dag van vandaag en voor onbepaalde tijd van onze vrijheid berooft. Het is met grote spijt dat ik verplicht ben om de 2020-editie van ons Televisiefestival te annuleren", zei Laurent Puons, voorzitter van het festival, in een mededeling.

Het prestigieuze Televisiefestival van Monte-Carlo werd in 1961 opgericht door Prins Rainier III, waarop al jaren de trends en nieuwigheden in de televisiesector worden uitgelicht. Elk jaar komen de grootste sterren, regisseurs, scenarioschrijvers en managers van de grootste studio’s en tv-zenders naar het festival toe.

Formule 1 Grand Prix

De economie van de dwergstaat Monaco is voornamelijk afhankelijk van het toerisme en van culturele of sportevenementen, maar kent nu een groot aantal annuleringen door de coronamaatregelen. Een andere grote klap is de afgelasting van de Formule 1 Grand Prix die gepland stond voor 24 mei.

Lees ook: Sneuvelt ook de GP Montreal, belandt Formule 1 in nog dieper financieel drijfzand (+)