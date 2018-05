Moment waarop collega's ontdekken dat 'vermoorde' journalist nog leeft

Toen de zogezegd 'vermoorde' journalist Arkady Babchenko gisteren levend en wel op zijn eigen persconferentie verscheen, vielen wereldwijd monden open van verbazing. Niemand wist dat de man zijn eigen dood in scène had gezet , zelfs zijn eigen vrouw niet. Zijn collega's waren dan ook diepbedroefd toen ze de televisie aanzetten om naar het nieuws van Arkady's dood te kijken, al sloeg de sfeer snel om toen hij in beeld kwam. Journaliste Kateryna Lisunova kon dat moment op video vastleggen.