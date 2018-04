Molotovcocktail zet Zuid-Afrikaanse bus in lichterlaaie: 6 doden, 28 gewonden HA

03 april 2018

17u38

In Zuid-Afrika zijn zes mijnwerkers om het leven gekomen toen de bus waarmee ze van het werk naar huis reden, om onbekende redenen in brand werd gestoken met een molotovcocktail. Verschillende andere inzittenden raakten gewond.

De bus reed gisterenavond terug van de Platina-mijn in de buurt van het stadje Driekop, in de provincie Limpopo. Aan boord zaten mijnwerkers die na een werkdag onderweg naar huis waren. Onbekenden bekogelden het voertuig met een molotovcocktail, waarna het meteen in brand vloog. Zes mijnwerkers overleefden de aanval niet. Zeker 28 andere inzittenden werden met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen, melden lokale media. De bus brandde volledig uit.

Het motief achter de aanval is nog onduidelijk. "We zullen niet rusten voor de verantwoordelijken voor dit gruwelijke incident gevat zijn", verklaarde de adjunct-commissaris van de lokale politie, Nneke Ledwaba.