Molly (12) stampt eigen Gay Pride-parade uit de grond Arne Adriaenssens

12 juli 2018

11u19

Bron: NBC 2 De twaalfjarige Molly Pinta uit Illinois heeft grote plannen. Ze wil een Gay Pride organiseren in haar kleine stadje, Buffalo Grove. Zowel de lokale gemeenschap als holebi-bewegingen uit nabijgelegen grootsteden, zetten er hun schouders onder.

Activisten komen in alle vormen en maten. Zo ook in de vorm van Molly Pinta, een 12-jarig meisje uit het Amerikaanse provinciestadje Buffalo Grove. Als benjamin van de lokale holebi-gemeenschap wil Pinta een verschil maken.

Vorige maand bezochten Molly en haar moeder de Pride-optocht in Aurora, zo’n uurtje rijden van hun thuisstad. De parade inspireerde het meisje tot grootse zaken. Zo besloot ze bij zowel haar ouders als haar medestudenten uit de kast te komen als lesbienne.

"Wij supporteren voor haar"

En iedereen mag het weten. Volgend jaar wil ze namelijk zelf een eigen Pride-parade organiseren in Buffalo Grove.

Toegegeven, met 40.000 inwoners is de stad niet bepaald een metropool. Toch heeft Molly er alle vertrouwen in. Met de steun van haar ouders klopte ze aan bij Inivisible Aurora, de organisatie achter de Pride in de gelijknamige stad.

“We waren zo onder de indruk”, zei Indivisible Aurora-CEO Chuck Adams tegen NBC. “Molly heeft zoveel zelfvertrouwen voor haar leeftijd en we zullen haar zoveel mogelijk helpen. Wij supporteren voor haar!”

De organisatie gaf het meisje alvast een eerste belangrijke missie: geld zoeken! In een YouTube-video die ze maakte om haar project van de grond te kregen, zegt ze 30.000 dollar te zoeken voor haar optocht. Twee weken na lancering later staat de teller op haar crowdfunding-pagina al op 6.500 dollar.

Gay-Straight Alliance

Ondertussen zet het meisje ook haar tanden in de organisatie van de optocht zelf. Samen met de lokale politie stippelt ze een mooi parcours door de stad uit. Ook lokale politici springen met plezier mee op de kar. “Molly wil dat iedereen elkaar respecteert en strijdt voor verdraagzaamheid binnen onze maatschappij. Het is onwaarschijnlijk dat een twaalfjarige dit stuwt.”

Ondanks haar jongen leeftijd is Pinta niet aan haar proefstuk toe. Na het huwelijk van haar homoseksuele oom vorig jaar, besloot ze een ‘Gay Straight Alliance’ op te richten in haar basisschool. Een club van zowel holebi’s als hetero’s waar iedereen zichzelf kan zijn. In het ene jaar dat de club bestaat, creëerden ze een open atmosfeer binnen de schoolmuren. Daardoor durfden al heel wat jongeren (waaronder Molly zelf) uit de kast te komen.