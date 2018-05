Mogherini praat met Iraanse minister van Buitenlandse Zaken over nucleair akkoord bvb

15 mei 2018

11u21

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif heeft vandaag in Brussel een eerste gesprek gehad met Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlandse beleid van de Europese Unie. Ze spraken over het nucleaire akkoord, waaruit de Verenigde Staten zijn gestapt.

Zarif ontmoet later zijn Franse, Duitse en Britse ambtgenoten, vertegenwoordigers van de drie Europese landen die het akkoord hebben getekend.

De gesprekken zijn bedoeld om te vermijden dat Iran het akkoord naast zich neerlegt en het kernprogramma heropstart. Ook moeten zo Europese bedrijven die in Iran actief zijn, beschermd worden voor de sancties die de VS hebben opgelegd.

Mogherini spreekt in de namiddag de Franse, Duitse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken. Daarna ontvangen de vier de Iraanse minister op het einde van de dag.

"Het akkoord met Iran werkt. We moeten alles eraan doen om het te vrijwaren", zei Maja Kocijancic, woordvoerder van Mogherini, gisteren al.

Het nucleaire akkoord uit 2015 staat onder grote druk sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorige week besloot om zijn land terug te trekken uit de deal.

Het akkoord voorziet de opheffing van de internationale economische sancties tegen Iran. In ruil moet de islamitische regering in Teheran verzaken aan de ontwikkeling van kernwapens. China, de VS, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland sloten het akkoord met Iran.

De Europeanen verwachten ook te spreken met Zarif over de ongerustheid die is ontstaan door het ballistische raketprogramma van Iran en de risico's op regionale destabilisatie. "Die dialoog moet afzonderlijk worden gezien van het nucleaire", aldus Mogherini.