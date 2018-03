Mogen Filipijnen straks eindelijk scheiden? TK

20 maart 2018

13u50

Bron: Belga 0 In de Filipijnen is het vandaag nog steeds verboden om te scheiden, maar daar komt binnenkort misschien verandering in. De Katholieke Kerk heeft een zware nederlaag geleden: het lagerhuis van het parlement, het Huis van Afgevaardigden, stemde gisteren in Manila voor een nieuwe wet waarmee scheidingen voortaan mogelijk worden.

Vandaag zijn de Filipijnen - met uitzondering van het Vaticaan - het enige land ter wereld waar scheiden nog steeds verboden is. De kans is echter groot dat er binnenkort een einde komt aan dat verbod. De beslissing van het lagerhuis was ongewoon duidelijk: 134 afgevaardigden stemden voor een afschaffing van het verbod en 57 tegen. Er waren twee onthoudingen.

Dat betekent echter niet dat het verbod nu al is opgeheven. De Senaat, het hogerhuis, moet ook nog stemmen. Bovendien is de handtekening van president Rodrigo Duterte nodig, die over een soort vetorecht beschikt. Duterte is duidelijk tegen echtscheidingen gekant. Zijn woordvoerder Harry Roque liet echter weten dat hij nog niet weet wat hij zal doen. Het 72-jarige staatshoofd heeft overigens ooit zijn eigen huwelijk laten ontbinden. Op de Filipijnen is dat voor katholieken de enige manier om legaal te mogen hertrouwen, maar die procedure is duur en sleept ook jaren aan.

Sinds het midden van de jaren negentig zijn er verschillende pogingen geweest om het scheidingsverbod te deblokkeren. Dat is tot dusver altijd mislukt door de invloed van de Kerk. Het christendom op de Filipijnen is een erfenis van de Spaanse kolonisatie. Meer dan 80 procent van de ongeveer 100 miljoen Filipijnen is rooms-katholiek. Daarmee is de eilandstaat het enige land in Azië met een christelijke bevolkingsmeerderheid.