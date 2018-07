Mogen dokters het DNA van ongeboren baby's aanpassen? AW

17 juli 2018

16u31

Bron: BBC 1 Wetenschappers wereldwijd buigen zich al een tijdje over het vraagstuk of ze het DNA van een embryo mogen aanpassen. Tenslotte zouden ze zo handicaps en erfelijke ziektes bij pasgeboren baby’s kunnen voorkomen. Maar het idee doet velen huiveren.

Voorlopig is het wereldwijd verboden om een DNA-wijziging door te voeren bij een embryo in de baarmoeder. Maar een adviesraad in Groot-Brittannië vindt dat daar verandering in moet komen. De leden stellen wel enkele voorwaarden. Zo moet een DNA-wijziging in de eerste plaats in het belang van het toekomstig kind zijn. Ouders kunnen niet zomaar bepalen of hun kind blond haar en blauwe ogen zal hebben. Intelligentie en talent zijn trouwens moeilijk te voorspellen of manipuleren via de genenpoel. Het verwijt dat de wetenschap designerbaby's creëert, is ongegrond.

Tenslotte moet een DNA-wijziging ook in het belang van de gemeenschap zijn. Specifieke handicaps kunnen bijvoorbeeld geëlimineerd worden voor de geboorte. “Maar dat mag natuurlijk niet synoniem staan voor groeiende verdeeldheid en discriminatie”, volgens leden van de Britse adviesraad.



Miskramen voorkomen

Eerder mochten Britse onderzoekers al aan de slag gaan met menselijke embryo’s. Die modificeerden ze om te onderzoeken wat een miskraam veroorzaakt. Het verschil? Nooit eerder werden de embryo’s ingebracht bij vrouwen waardoor het slechts bij wetenschappelijk experimenteren bleef. De DNA-wijziging van de ongeboren foetus bleef voorlopig uit.

Al benadrukken wetenschappers dat het tot twintig jaar kan duren voordat het sleutelen aan DNA wettelijk toegelaten is, velen huiveren alvast bij het idee. Ziektes voorkomen mag dan wel een nobele zaak zijn, de publieke opinie vreest voor eventuele gruwelijke neveneffecten. En wat als iemand verkeerde bedoelingen heeft?

CRISPR-cas9

CRISPR-cas9 is de techniek waarmee genen in het DNA worden aangepast. Daarbij gebruiken onderzoekers Cas9 als een soort van schaar om stukjes DNA los te knippen. Op die manier zou virus-DNA gescheiden kunnen worden van gezond DNA. De methode wordt al benut bij het modificeren van groenten en fruit. Daar is het principe simpel: door de zaden van verschillende variëteiten te combineren, ontwikkel je een nieuwe soort. Dat zal waarschijnlijk een soort zijn die langer fris en fruitig blijft. Bij de mens zit het systeem natuurlijk iets moeilijker in elkaar.