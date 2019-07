Mogelijke staking Duits cabinepersoneel Eurowings in augustus PVZ

12 juli 2019

11u30

Bron: DPA 0 De Duitse vakbond voor stewards en stewardessen, Ufo, dreigt met een staking bij Lufthansa-dochter Eurowings. De vakbond riep de leden op voor een stemming over een staking van onbepaalde duur. Die zou al in augustus kunnen plaatsvinden. De discussie draait rond de lonen.

De stemming begint komende dinsdag en loopt drie weken, tot en met 8 augustus, meldt de vakbond vandaag. Een staking behoort volgende maand dus tot de mogelijkheden. Ook het cabinepersoneel van deelmaatschappij Germanwings zal over een staking kunnen stemmen. Op een later tijdstip moeten dan de mensen bij moederconcern Lufthansa volgen.

Eurowings is de lowcostgroep van Lufthansa. Vorige maand raakte bekend dat Brussels Airlines op eigen benen zal staan binnen de Lufthansa-groep. De integratie van de Belgische luchtvaartmaatschappij in Eurowings wordt stopgezet en Brussels Airlines zal dichter bij de zogenoemde netwerkmaatschappijen Lufthansa, Austrian Airlines en Swiss komen.

De vakbond en Lufthansa liggen al enige jaren in de clinch over de beloning van het cabinepersoneel. Het conflict spitst zich nu met name toe op Eurowings. Ufo, dat naar eigen zeggen 30.000 cabinepersoneelsleden vertegenwoordigt, wil dat het beloningsbeleid voor heel het concern wordt vastgesteld. Vorige maand meldde de bond al dat er mogelijk een staking komt in de zomervakantie.