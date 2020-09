Mogelijke opvolger premier Japan oppert vervroegde verkiezingen IB

08 september 2020

01u07

Bron: Belga 0 De Japanse kabinetssecretaris Yoshihide Suga, de gedoodverfde kandidaat om premier Shinzo Abe op te volgen, oppert de mogelijkheid van vervroegde verkiezingen in het geval dat hij eerste minister wordt, meldt de Japanse krant Asahi Shimbun.

Suga benadrukte nog eens dat Japan vastberaden is om de Olympische Spelen in Tokio, die dit jaar zijn uitgesteld vanwege de coronapandemie, in 2021 te laten doorgaan.

Suga wordt alom gezien als de nieuwe leider van de Liberaal-Democratische Partij, de regeringspartij in Japan. De leider van die partij is met de huidige samenstelling van het parlement haast automatisch verzekerd van het premierschap. Premier Abe maakte onlangs bekend dat hij opstapt om gezondheidsredenen. Wie hem opvolgt, wordt op 14 september bekend.

In Japan wordt sinds die aankondiging gespeculeerd over de opvolging. Velen houden er rekening mee dat Suga, als hij premier wordt, vervroegde verkiezingen zal uitschrijven om zijn grip op de macht te verstevigen.

Epidemiologen

In het interview met Asahi Shimbun stelde Suga uitdrukkelijk dat de premier bevoegd is om het parlement te ontbinden en een vervroegde verkiezing uit te schrijven. Volgens hem moet rekening gehouden worden met de mening van epidemiologen om te bepalen of het coronavirus voldoende onder controle is om een stembusgang op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Suga zei ook dat hij ervan uit blijft gaan dat het volk vooral van de regering verlangt dat die gefocust is op het bestrijden van de coronapandemie. Dat is volgens hem ook een belangrijke voorwaarde om volgend jaar de Olympische Spelen te laten doorgaan. "Er zijn vele, buitengewone voordelen voor Japan om de Spelen te organiseren", aldus Suga.