Mogelijk versoepelt Britse regering "social distancing" binnenkort ttr

14 juni 2020

17u05

Bron: anp 0 De Britse regering bekijkt de komende weken of de regels omtrent ‘social distancing’, een gepaste afstand van elkaar houden, binnenkort kunnen worden versoepeld. Britten moeten waar mogelijk 2 meter afstand van elkaar houden tot en met 4 juli.

Volgens premier Boris Johnson behoort de versoepeling tot de mogelijkheden als het aantal coronabesmettingen afneemt. “Als we de cijfers omlaag krijgen, zodat het 1 van de 1000, 1 van de 1600, misschien zelfs minder wordt, wordt de kans om 2 meter, 1 meter of 30 centimeter van een besmet persoon te staan, kleiner”, aldus Johnson. “Dan kan je wat bewegingsruimte gaan inbouwen”, voegde de premier daaraan toe.

“We gaan daarnaar kijken en constant blijven evalueren terwijl we ons op de volgende stappen in ons plan bezinnen”, zei de premier, die zelf voormalig coronapatiënt is. Welke stappen dat zijn wordt op 4 juli bekendgemaakt.

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University staat het Verenigd Koninkrijk op de vijfde plaats in het rijtje van landen met de meeste vastgestelde coronabesmettingen. In totaal zijn dat er zondag 295.828. Qua dodental is het VK het hardst getroffen land na de Verenigde Staten en Brazilië met 41.747 doden.