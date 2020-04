Mogelijk twee tot drie keer zoveel coronadoden in Spanje dan officiële cijfers aantonen, maar overheid blijft bij gecontesteerde telmethode TT

08 april 2020

10u19

Bron: El Pais, El Mundo 86 In Spanje gaan verschillende regio’s ervan uit dat de dodentol door het coronavirus twee tot drie keer hoger is dan de cijfers die het nationale ministerie van Volksgezondheid elke dag bekendmaakt. De nationale cijfers tellen enkel de overlijdens mee van personen bij wie een test is afgenomen, maar dat gebeurt lang niet altijd. Bevoegd minister Salvador Illa is echter niet van plan de methode te wijzigen.

Verschillende van de zestien Spaanse autonome gemeenschappen, zoals Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León en Navarra, melden vandaag aan de krant El Mundo dat het werkelijke aantal overledenen aan Covid-19 waarschijnlijk dubbel zo hoog is als algemeen wordt aangenomen. De regio’s die aan de alarmbel trekken, komen bij die vaststelling doordat ook zij bijhouden wie vermoedelijk aan het coronavirus is overleden, maar niet officieel is getest.

De krant El Pais berekende op zijn beurt, op basis van een vergelijking van de begrafeniscijfers van de regio Madrid van maart vorig jaar en dit jaar, dat er in werkelijkheid wellicht 3.000 doden meer zijn gevallen dan er officieel zijn geteld. Zo zijn er dit jaar in de tweede helft van maart 9.007 toelatingen tot een begrafenis geregistreerd, terwijl dat er vorig jaar in de hele maand maart ‘maar’ 4.125 waren. De krant berekende dat er zo 6.613 doden meer zijn gevallen dan vorig jaar in dezelfde laatste twee weken van maart, terwijl het officiële sterftecijfer door het coronavirus in en rond de hoofdstad op 3.439 voor die periode staat.

Vermoedelijke besmettingen niet meegeteld

De oorzaak voor de grote verschillen is te zoeken bij de telmethode die het nationale ministerie van Volksgezondheid hanteert. Het zijn weliswaar de regio's die de cijfers aan het nationale niveau rapporteren, maar zij mogen daarbij enkel de overlijdens tellen van personen bij wie voor of na het overlijden een test op het coronavirus is afgenomen. Door de grote overrompeling van de ziekenhuizen en een tekort aan testkits, gebeurt dat echter lang niet altijd. Ook de vele overlijdens in de rusthuizen tellen op die manier niet mee, aangezien daar geen tests worden afgenomen.

De verschillen kwamen aan het licht toen het regionale Hooggerechtshof van Castilla-La Mancha maandag de cijfers van de regio bekendmaakte: in maart waren er volgens de eigen telling 1.921 mensen overleden aan het coronavirus, tegenover het officiële getal van 774. Ook andere regio’s zoals Extremadura gaven zelf al hogere cijfers, die het nationale ministerie echter weigert op te nemen. Volgens de regiopresident van Extremadura, die tot de nationale oppositiepartij PP behoort, bestaat er in de regering “een bevel om het echte cijfer te verdoezelen”. Autopsieën in de regio zouden door het nationale ministerie van Volksgezondheid geannuleerd zijn: wie zonder test sterft, is geen coronaslachtoffer.

“Tot 41.000 doden”

El Mundo berekende op basis van de regiocijfers dat er in Spanje allicht tussen de 27.000 en 41.000 doden zijn gevallen door het coronavirus, meer dan het dubbele van de officiële 13.798. Volgens bevoegd minister Salvador Illa kent Spanje echter “een heel duidelijke definitie, die bovendien een van de meest strenge van Europa is”. Eventuele verschillen tussen de regiocijfers en de officiële, moeten de regio’s maar verklaren, klonk het gisterenavond op de persconferentie van de ministerraad.

