Mogelijk tot 100 opvarenden op vermiste ferry bij Kiribati

29 januari 2018

09u47

De zoektocht naar de vermiste veerboot nabij de eilandengroep Kiribati in de Stille Oceaan gaat voort. Volgens de president van Kiribati zaten mogelijk tot 100 passagiers op de ferry.

De veerboot, MV Butiraoi, wordt vermist sinds 18 januari. Het vaartuig vertrok van het eiland Nonouti en was op weg naar de hoofdstad Tarawa, wat twee dagen zou moeten duren.

Aanvankelijk was bericht dat de veerboot ongeveer 50 opvarenden aan boord had. President Taneti Mamau zei vandaag dat er echter mogelijk tot 100 mensen aan boord zaten, aldus de zender Radio New Zealand. Nog volgens de president was zijn overheid niet op de hoogte van de vermiste ferry tot vrijdag. Zijn kabinet vernam dat het vaartuig niet zeewaardig was.

De Nieuw-Zeelandse luchtmacht merkte gisteren acht schipbreukelingen op, die dagenlang in een bootje op zee hadden rondgedobberd. Ze werden uiteindelijk aan boord van een vissersboot genomen.

Volgens Paul Craven, verantwoordelijk voor de operaties bij het reddingscoördinatiecentrum in Wellington, breidde de Nieuw-Zeelandse luchtmacht de zoekoperatie uit. Ook de Verenigde Staten en Australië helpen vanaf morgen bij de operatie. Vooralsnog is meer dan 350.000 vierkante kilometer afgezocht.