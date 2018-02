Mogelijk tot 10.000 kinderen ingezet bij conflict in Congolese Kasai-regio TTR

12 februari 2018

18u00

Bron: Belga 1 In de Congolese conflictregio Kasai maakten volgens VN-cijfers tussen de 5.000 en 10.000 kinderen deel uit van milities. De kinderen, die de gewapende groepen konden verlaten, vertelden over de gruwelijkheden van het geweld en de oorlog, zei het hoofd van VN-Kinderrechtenorganisatie in Congo, Tajudeen Oyewale, vandaag op de internationale dag tegen het misbruik van kindsoldaten. "Ze werden beroofd van hun kindertijd."

In de Kasai-regio in het Centraal-Afrikaanse land was in augustus 2016 een bloedig conflict geëscaleerd nadat de veiligheidstroepen de leider van een rebellengroep hadden gedood. De daaropvolgende gevechten dreven tijdelijk tot 1,4 miljoen mensen op de vlucht. Bovendien maken verschillende milities in het al decennialange volatiele Oost-Congo gebruik van kindsoldaten.

Volgens Unicef behoren in de oostelijke provincies Tanganyika en Zuid-Kivu meer dan 3.000 kinderen tot gewapende groepen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties worden wereldwijd tienduizenden kinderen door milities en regeringen ingezet, als soldaten, hulpje, kok of seksslaven. Bijzonder erg is de situatie in landen als Syrië, Irak, Zuid-Soedan, Somalië en Congo.