Mogelijk toch historische ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un rond 12 juni, mét Zuid-Koreaanse president bij rvl

28 mei 2018

10u23

Bron: Belga 0 Mogelijk komt er rond 12 juni toch een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zou ook op die ontmoeting in Singapore verwacht worden.

Een woordvoerder van Moon zei dat een ontmoeting tussen de drie er nog altijd in zit. Oorspronkelijk zouden Trump en Kim elkaar op 12 juni in Singapore ontmoeten, maar Trump schoot dat vorige week af vanwege Noord-Korea's "openlijke vijandigheid". Enkele dagen later klonk vanuit Washington echter verzoenende taal, en ook Pyongyang zei nog altijd tot een ontmoeting bereid te zijn.

Of er rond 12 juni inderdaad een ontmoeting komt, zal afhangen van de uitkomst van de gesprekken die Washington en Pyongyang momenteel voeren, aldus de Zuid-Koreaanse woordvoerder. Amerikaanse diplomaten kwamen zondag in Noord-Korea aan voor voorbereidende onderhandelingen. De onderhandelaars zouden tot dinsdag in Noord-Korea blijven.

Zaterdag zagen Moon en Kim elkaar onverwacht, na een eerste ontmoeting in april. Zaterdag zei Kim dat hij Trump nog altijd wil zien, en herhaalde hij de belofte tot de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. De ontmoeting kwam er op vraag van Noord-Korea.