Mogelijk signaal gevonden van verdwenen Argentijnse onderzeeër LVA

17 november 2018

04u51

Bron: AD 0 Een jaar na de verdwijning van de Argentijnse onderzeeër ARA San Juan, is toch weer een signaal opgepikt dat mogelijk afkomstig is van de duikboot. Dat meldt de Argentijnse krant La Nacion.

Het Noorse onderzoeksvaartuig Seabed Constructor is onderweg naar de plek waar het signaal is gelokaliseerd, zo'n vijfhonderd kilometer voor de kust van de Argentijnse stad Comodoro Rivadavia en op achthonderd meter diepte. Het schip zou daar in de loop van vrijdagnacht moeten aankomen. Een op afstand bestuurbaar voertuig zal dan meteen op onderzoek uitgaan.

Het gedetecteerde signaal zou duiden op een object van zestig meter lengte. Dat komt in de buurt van de afmeting van de verdwenen duikboot, die tachtig meter lang is. Daarbij is het signaal opgepikt in het gebied waar de ARA San Juan vorig jaar verdween.

De Seabed Constructor zoekt sinds begin september in de Argentijnse wateren naar de op 15 november vorig jaar verdwenen onderzeeër. Het schip, dat ook meedeed in de zoektocht naar het neergestorte Maleisische vliegtuig MH370, vaart voor het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity. Dat zoekt in opdracht van de Argentijnse regering nog altijd naar ARA San Juan. Er waren 44 bemanningsleden aan boord van de duikboot.

#ARASanJuan #LaBúsquedaContinúa Parte Nº 133: El "Seabed Constructor" se encuentra reposicionándose hacia el Sitio 1, área 15A-4, para investigar con ROV el punto de interés N°24. Por mejora de la meteorología el arribo será aproximadamente a las 22 hs. https://t.co/Q2OrvPxnsR pic.twitter.com/iXyNuO7NoN Armada Argentina(@ Armada_Arg) link