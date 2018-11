Mogelijk nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland vanwege chemische wapens kv

06 november 2018

23u02

Bron: Belga 0 Rusland voldoet niet aan een wet die Moskou ertoe verplicht af te zien van het gebruik van chemische wapens, stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat kan de deur openen voor meer Amerikaanse sancties jegens Rusland.

"Vandaag heeft het ministerie het Congres geïnformeerd dat we niet konden certificeren dat de Russische Federatie voldoet aan de voorwaarden vereist door de 'Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act' uit 1991", aldus woordvoerster Heather Nauert.

Die Amerikaanse wet die voorziet in de eliminatie van chemische en biologische wapens, leidt normaal tot nieuwe sancties tegen Rusland.

Ed Royce, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden, uitte kritiek op het Witte Huis. Hij riep de regering op om een sterk standpunt tegen Rusland in te nemen. Hij zei ook dat het "onaanvaardbaar" is dat er geen duidelijk plan voorhanden is voor nieuwe sancties.



"De afgelopen jaren heeft Rusland zich beziggehouden met een patroon van brutale vergiftigingen, waaronder de aanval met zenuwgif op 14 maart op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk", aldus Royce, waarbij hij verwees naar de aanval op de gewezen dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter.

De wet verplicht de Amerikaanse regering om Rusland te bestraffen voor de overtredingen, tenzij de president verklaart dat dit ingaat tegen de nationale belangen. Volgens de woordvoerster van het ministerie vindt overleg plaats met het Congres wat betreft "de volgende stappen".