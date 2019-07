Mogelijk minuscule scheurtjes in vleugels van superjumbo Airbus A380 mvdb

09 juli 2019

13u02

Bron: ANP 1 Vliegtuigbouwer Airbus roept maatschappijen die vliegen met de superjumbo A380 op om de vleugels extra te controleren. Volgens de Europese luchtvaartorganisatie EASA kunnen daar minuscule scheurtjes in zitten.

Het gaat in totaal om 25 al wat oudere A380-toestellen die een extra check moeten krijgen. Onder meer Air France, Lufthansa en Singapore Airlines behoren tot maatschappijen die de betreffende toestellen in gebruik hebben. Het is overigens niet voor het eerst dat A380-toestellen vanwege mogelijke ‘haarscheurtjes’ een extra check krijgen.



Airbus besloot eerder dit jaar om de productie van de superjumbo in 2021 te staken. De ontwikkeling van de A380 heeft Airbus tientallen miljarden euro's gekost. De vliegtuigen zijn tien jaar in productie, maar vanaf het begin vielen de verkopen tegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen.