Mogelijk massagraf gevonden in VS na bloedbad van Tulsa in 1921 jv

19 december 2019

09u50

Bron: anp 0 Wetenschappers denken een massagraf op het spoor te zijn van een bloedbad uit 1921 in de Amerikaanse stad Tulsa (Oklahoma). Blanke bendes vielen toen zwarte inwoners van de stad aan en vernielden een florerend zakendistrict dat bekend stond als Black Wall Street. Er vielen ongeveer driehonderd doden.

De wetenschappers denken dat onder de aarde van twee grasvelden in Tulsa stoffelijke resten van slachtoffers begraven liggen. Om hoeveel slachtoffers het gaat is niet duidelijk.

Het bloedbad van Tulsa was een van de dodelijkste gevallen van racistisch geweld in de geschiedenis van de VS. Het begon op 31 mei 1921 toen een zwarte man werd gearresteerd en werd beschuldigd van seksueel misbruik van een blanke vrouw. De spanningen liepen daarna snel op.

Mogelijk worden de stoffelijke resten opgegraven, aldus Amerikaanse media.