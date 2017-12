Mogelijk handgranaat aangetroffen in DHL-pakje. Ook in november sloeg afperser al toe. Toen vloog pakket in brand Karen Van Eyken

13u07

Bron: Bild, Belga 0 EPA/AFP Bij een apotheek aan de kerstmarkt in Potsdam werd een verdacht pakket afgeleverd. Maar blijkbaar sloeg de dader al eerder toe In de staatskanselarij van de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen in Erfurt is in een pakket van koerierdienst DHL mogelijk een handgranaat aangetroffen. Dat heeft minister-president Bodo Ramelow gemeld. Vrijdag werd op de kerstmarkt van Potsdam al een verdacht pakket gevonden, dat uiteindelijk gelinkt bleek te zijn aan een poging tot afpersing van DHL. En ook in november was er een verdacht pakket in Frankfurt, zo blijkt nu.

Volgens Ramelow hebben werknemers van de kanselarij in Erfurt de politie verwittigd. Het is nog niet duidelijk of het wel degelijk om een handgranaat ging, en of het vermoedelijke explosief op scherp stond. Het pakket was vrijdagmiddag al besteld, maar was tot maandag op een rek blijven liggen, meldde de krant Thüringer Allgemeine.

Eén of meerdere daders hadden vrijdag ook al een explosief DHL-pakket verzonden naar een apotheek in Potsdam om de koerierdienst te chanteren. Maar blijkbaar was dat toen niet de eerste keer. Vorige maand kwam er al een gelijkaardige zending aan in Frankfurt. Toen vloog het pakket in brand bij de opening ervan.

De vondst vrijdag had voor een bomalarm gezorgd op de naburige kerstmarkt in Potsdam. Toen een medewerker van de apotheek het geleverde pakje openmaakte, ontdekte hij draden en een mechaniek. De politie evacueerde de hele buurt. Na een controle ontdekte de politie dat er spijkers in het pakket zaten. Het pakje werd met een kleine ontploffing onschadelijk gemaakt. Niemand raakte gewond.

Maar op 6 november sloeg de afperser (of afpersers) al eens toe, zo blijkt nu. De politie heeft bekendgemaakt dat er zich in Frankfurt (Oder) een gelijkaardig voorval heeft voorgedaan dat ze in verband brengt met de gebeurtenissen in Potsdam van afgelopen vrijdag. Maar toen waren er nog geen aanwijzingen dat het om een afpersing ging.

Volgens de Duitse krant Bild liet de dader (of daders) het pakket bij een firma afleveren door een nietsvermoedende koerier. De medewerkers ontsnapten als bij toeval of door veel geluk aan een ontploffing, daar de onderneming bepaalde veiligheidsvoorschriften heeft opgelegd bij het sorteren van de post. Zo werd het bewuste pakket apart gehouden omdat het "verdacht" leek.

Vermits het pakket bij de opening vuur vatte, was er geen spoor meer van een achtergelaten QR-Code, zoals wel het geval was bij het pakket in Potsdam. Daar had de QR-Code naar een online dreigbrief van de afperser(s) geleid. Die brief verwees ook naar het eerste bompakket in Frankfurt.

Ramelow wil nog geen parallel tussen de voorvallen trekken. "Dat is pure speculatie", zei hij volgens de regionale krant. Nog volgens de Thüringer Allgemeine heeft in een ander overheidsgebouw, in Sondershausen, een medewerker ook een verdachte brief gevonden. Een deel van het gebouw is geëvacueerd. Welk gevaar er van de verdachte brief uitgaat kon politiewoordvoerster Fränze Töpfer nog niet zegge.

De politie heeft al veel aanwijzingen, maar nog geen concreet spoor naar de wellicht regionaal opererende afperser(s). De speurders staan "in nauw contact" met DHL. De koerierdienst zou ook intern een onderzoek voeren.

