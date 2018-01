Mogelijk grootste seriemoord in Duitse criminele geschiedenis: verpleger nog eens aangeklaagd voor 97 moorden jv

22 januari 2018

12u56

Bron: dpa 0 Een Duitse verpleger die al levenslang heeft gekregen voor het vermoorden van zes patiënten is in 97 nieuwe gevallen aangeklaagd. De aanklager beschuldigt de 41-jarige H. ervan 62 patiënten in een kliniek in Delmenhorst en 35 in een kliniek in Oldenburg om het leven gebracht te hebben.

De rechtbank in Oldenburg bereidt zich nu voor op het proces van mogelijk de grootste seriemoord in de Duitse criminele geschiedenis.

Tegen verveling

De voormalige verzorger zou zwaar zieke patiënten hebben geïnjecteerd met medicijnen, die onder andere levensbedreigende hartritmestoornissen teweegbrachten. "Hij deed dit om zijn reanimatievaardigheden aan collega's en leidinggevenden te laten zien en om zijn verveling te bestrijden", zei aanklager Martin Koziolek. Daarbij nam hij de dood van de patiënten op de koop toe.

Meer dan honderd lichamen opgegraven

De tenlastelegging is het resultaat van jarenlang onderzoek. Honderden patiëntendossiers werden geëvalueerd door de onderzoekers en er werden meer dan honderd lichamen opgegraven om die te onderzoeken op medicijnresten. In november liet justitie al weten dat Niels H. mogelijk nog eens honderd moorden op zijn geweten zou hebben, naast degenen waarvoor hij al veroordeeld was.

In drie gevallen konden de deskundigen echter niet met zekerheid zeggen of de gevonden medicijnen niet door artsen waren voorgeschreven, en daarom ontbreken ze in de tenlastelegging.