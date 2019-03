Mogelijk goed nieuws voor May: invloedrijke ‘harde brexiteer' Rees-Mogg lijkt bocht te maken TT

26 maart 2019

14u53

Jacob Rees-Mogg, de stijfdeftige 'harde brexiteer' van de Britse Conservatieve Partij, geeft in een podcast aan dat hij nu toch voor het brexitakkoord zou kunnen stemmen dat premier Theresa May met de Europese Unie onderhandeld heeft. Hij lijkt daarmee een opvallende bocht te maken, want Rees-Mogg behoort tot het kamp van de hardliners die een 'no deal'-scenario verkiezen boven het akkoord van May. Dat kamp kelderde bij de vorige twee stemmingen telkens May's deal.

Rees-Mogg lijkt stilaan te beseffen dat een uitstap uit de Europese Unie zonder akkoord er sowieso niet gaat komen. De keuze lijkt beperkt te zijn tot de deal van May of helemaal geen brexit, zo vertelde hij vanmorgen in zijn podcast, een mantra dat May trouwens al maandenlang tot in den treure heeft herhaald en waarmee ze nu wel eens gelijk zou kunnen halen.

“Vanuit een eurosceptisch standpunt, als een lid van de minderheid van parlementsleden die hoe dan ook de EU willen verlaten, moeten we erkennen dat wat we willen en dat wat we kunnen realiseren niet per se hetzelfde is, omdat we niet met genoeg zijn”, gaf Rees-Mogg toe. “De ERG en de andere eurosceptici in het parlement kunnen op zichzelf geen stemmingen winnen.”



De zogenaamde ERG, de European Research Group, is de verzamelnaam voor een tachtigtal Conservatieve parlementsleden die voorstander zijn van een harde brexit waarbij het Verenigd Koninkrijk desnoods zonder akkoord uit de EU stapt. Rees-Mogg is een van de leidende figuren van de ERG. Samen met de rest van de groep stemde hij bij de vorige twee stemmingen tegen May's akkoord.

Tegenzin

Maar nu zou hij zich mogelijk dus wel eens bedenken, zij het met tegenzin. "De premier wil niet opstappen zonder deal. De regering wil niet opstappen zonder deal. Als ook het parlement niet wil opstappen zonder deal, wordt het heel, heel moeilijk om dat toch te doen, ook al is dat de wettelijke standaardprocedure. Ik heb altijd gezegd dat geen deal beter is dan May's deal, maar May's deal is wel beter dan gewoon niet opstappen.”

Gisterenavond besliste een meerderheid van de Britse parlementsleden dat ze morgen wel zullen mogen stemmen over alternatieven voor het echtscheidingsakkoord. Ze zullen zich onder meer kunnen uitspreken over hun voorkeur voor een Brits-Europese douane-unie en de organisatie van een tweede referendum. Premier May zei al dat ze "sceptisch" is over deze gang van zaken. Het is namelijk niet gegarandeerd dat een van de alternatieven waarover zal worden gestemd effectief een meerderheid haalt.

Wanneer de derde stemming?

Britse analisten wijzen er wel op dat hoewel Rees-Mogg lijkt bij te draaien, niet iedereen in de ERG hem volgt. En premier May heeft om haar deal bij een derde stemming wel door het parlement te krijgen, zo goed als alle stemmen van de ERG nodig, in totaal ongeveer 75 parlementsleden. Veel harde brexiteers willen liefst eerst weten wat de tien Lagerhuisleden van de DUP zullen doen bij een nieuwe stemming. Als de Noord-Ierse Unionisten akkoord kunnen gaan met het akkoord en de oplossing voor de felbesproken backstop, zullen ook zij makkelijker hun kar keren. Voorlopig zegt de DUP echter nog geen reden te zien hun standpunt te veranderen.

Vanmiddag zet May dan ook haar pogingen verder om een meerderheid te vinden voor haar akkoord, ook al werd dit al twee keer overtuigend weggestemd. Of en wanneer May haar akkoord voor een derde keer voorlegt, is nog onduidelijk. De premier wil eerst zeker zijn dat de deal goedgekeurd wordt om een derde nederlaag te vermijden. Half januari kwam ze 231 stemmen tekort om haar deal door het Lagerhuis te loodsen en eerder deze maand nog 150.

Morgen ontslag?

May spreekt morgen om 18 uur wel haar Conservatieve partijgenoten toe. Ze komt bijeen met alle Conservatieve ‘backbenchers’, oftewel de parlementariërs die geen speciale functie bekleden zoals minister of commissievoorzitter. Een van hen suggereerde vanmiddag dat May gaat vertellen wanneer ze haar ontslag indient. Afgelopen weekend, na het crisisoverleg op haar buitenverblijf Chequers, ging het gerucht de ronde dat May mogelijk bereid is ontslag te nemen in ruil voor de goedkeuring van haar deal.