Mogelijk geen verkiezingen in Venezuela dit jaar RL

19 april 2020

04u09

Bron: Belga 0 Er komen mogelijk geen parlementsverkiezingen in Venezuela wegens de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft president Nicolas Maduro zaterdag verklaard in een radio-interview.

"Ik weet niet of er dit jaar verkiezingen zullen zijn omdat we andere prioriteiten hebben", aldus Maduro. "Het zou onverantwoord zijn om te zeggen dat we tegen elke prijs verkiezingen houden." Tegelijkertijd benadrukte de president dat de grondwet voorschrijft dat de verkiezingen in december moeten plaatsvinden, zodat het nieuwe parlement in januari geïnstalleerd kan worden.

Parlement buiten spel

Het huidige parlement wordt gecontroleerd door de oppositie. Meer dan een jaar geleden riep parlementspresident Juan Guaidó zichzelf uit tot het hoofd van de overgangsregering. Verschillende landen erkennen hem als de legitieme interim-president, maar in de praktijk blijft Maduro aan de macht. Maduro heeft inmiddels het parlement alle bevoegdheden ontnomen en overgedragen aan een constitutionele vergadering die loyaal is aan de zittende regering.

Volgens officiële gegevens zijn 227 mensen in Venezuela besmet met het coronavirus, 9 mensen zijn overleden. Waarnemers verwachten vele doden als het virus zich verder verspreidt in het Zuid-Amerikaanse land dat al geruime tijd in een diepe economische crisis verkeert. De gezondheidszorg zit aan de grond, er zijn nauwelijks medicijnen of medische middelen voor handen. Artsen hebben het land verlaten en de stroom valt regelmatig uit.