Mogelijk geen hogere tarieven VS op auto's NLA

03 november 2019

16u07

Bron: Belga 0 De hogere invoertarieven die de Verenigde Staten deze maand wilden instellen op auto's uit onder meer Europa en Japan, worden mogelijk niet doorgevoerd. De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross zei vandaag dat er "goede gesprekken" zijn gevoerd met automakers en dat tariefverhogingen misschien niet nodig zijn.

Eerder dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met importtarieven tot wel 25 procent. Hij beriep zich daarbij op de nationale veiligheid. De maatregel werd eerder met zes maanden uitgesteld maar deze maand vervalt de deadline. Binnen de Amerikaanse regering zouden de meningen over de heffingen echter verdeeld zijn.

Ook zei Ross, die sprak tijdens zijn bezoek aan Bangkok, dat er zeer binnenkort licenties zullen worden verstrekt aan bedrijven die componenten verkopen aan Huawei. Het Chinese telecombedrijf staat in de VS op een zwarte lijst vanwege vermoedelijke spionagepraktijken.

Verder schatte de minister de kans groot dat de VS en China nog deze maand hun handtekening zetten onder een eerste fase van een handelsakkoord. Ross noemde een aantal locaties waar president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar kunnen ontmoeten. De geplande ontmoeting op een top in Cgili kan niet doorgaan omdat de top is afgelast.