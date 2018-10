Mogelijk explosieven in auto in Den Bosch: opruimingsdienst ter plaatse

In de #Vogelstraat in #Denbosch hielden we zojuist n man in een geparkeerde auto aan ivm een verdachte situatie. Kregen info dat hij mogelijk explosief materiaal bij zich had en daarop direct gehandeld. De man zit vast, auto wordt door EOD onderzocht. Straat is afgezet.

Politie Oost-Brabant(@ politieob)