Mogelijk duizenden extra coronadoden in Spanje

27 mei 2020

18u56

Bron: Belga 2 In Spanje zijn mogelijk duizenden mensen meer omgekomen door Covid-19 dan er zijn opgenomen in de officiële cijfers. De voorbije maanden was er sprake van heel wat oversterfte, het aantal mensen dat er meer gestorven is in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tussen 1 maart en 12 mei stierven in het land 43.295 meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de gezaghebbende krant El Pais woensdag. De krant baseerde zich voor die cijfers op officiële statistieken.

Volgens de gegevens is er een oversterfte van 52 procent. Dat is een gelijkaardig cijfer als in Italië, dat ook zwaar getroffen is door het virus.



Tests hebben bevestigd dat in totaal 27.302 mensen omgekomen zijn door het virus. De 15.993 overige overlijdens zijn niet officieel geregistreerd als Covid-19, al zal de ziekte in veel gevallen wel aan de oorzaak liggen.

Vooral Madrid zwaar getroffen

Vooral in Madrid vielen extra dodelijke slachtoffers. Daar is een oversterfte van 165 procent. In Catalonië gaat het om 83 procent. Het hogere sterftecijfer bij oudere mensen in Spanje is ook op te merken in de betalingen van de pensioenen. Die daalden in de maand mei voor de eerste keer.

Het ministerie van Volksgezondheid aanhalend, meldde de openbare omroep RTE vandaag dat op een etmaal tijd één coronasterfgeval is vastgesteld, om op een totaal van 27.118 te komen. Er zijn ook 231 nieuwe infecties geregistreerd, om 236.769 te totaliseren.

