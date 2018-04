Mogelijk bestanddeel voor sarin ook vanuit Zwitserland naar Syrië geëxporteerd kv

24 april 2018

23u55

Bron: Belga 3 Een chemische stof die gebruikt kan worden om zenuwgas sarin te maken, is geëxporteerd van Zwitserland naar Syrië met goedkeuring van de Zwiterse autoriteiten. Dat gaf het Staatssecretariaat voor Economische Zaken (SECO) in Bern dinsdag toe.

In juni 2014 leek het aanvaardbaar om toe te laten dat de chemische stof isopropanol zou verscheept worden naar een privaat Syrisch farmaceutisch bedrijf, zei SECO aan het Zwiterse nieuwsagentschap ATS. Het bevestigde informatie van de Franstalige openbare omroep RTS. SECO voegde eraan toe dat het intussen van mening is veranderd. "Na de jongste ontwikkelingen rond het vermoedelijk gebruik van chemische wapens, en de ernstige verslechtering van de situatie de voorbij jaren moet een dergelijke export hoogstwaarschijnlijk stilgelegd worden", zei SECO.

Isopropanol, dat vrij verkrijgbaar is in Europa en dikwijls gebruikt wordt als oplosmiddel, kan gebruikt worden om sarin te vervaardigen, een zenuwgas dat vermoedelijk meer dan honderd personen doodde in de Syrische oorlog. In mei 2014 bevestigde een gemeenschappelijke missie van de Organisatie van het Verbod op Chemische Wapens (OPVC) en de Verenigde Naties dat alle voorraden chemische wapens van de Syrische staat vernietigd waren.

Maar het internationaal verdrag dat chemische wapens verbiedt, verbiedt geen isopropanol, berichtte RTS. Voorraden van de Syrische farmaceutische industrie vielen niet onder het verdrag en werden niet vernietigd, zegt SECO.

In eigen land vervolgt de douane drie Vlaamse bedrijven omdat ze geen passende vergunningen hebben voorgelegd bij de export van chemische producten van België naar Syrië. Een van de vier chemicaliën was isopropanol, bleek vorige week.