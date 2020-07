Mogelijk acht doden bij ongeval met twee vliegtuigjes in VS ADN

06 juli 2020

08u58

Bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen boven een meer in de Amerikaanse staat Idaho zijn minstens twee mensen om het leven gekomen. De reddingsdiensten konden de lichamen intussen uit het water halen. Dat meldt de lokale politie zondagavond plaatselijke tijd.

Volgens diverse berichten zouden er aan boord van de toestellen in totaal acht mensen hebben gezeten, maar dat kunnen de autoriteiten voorlopig niet bevestigen. Er wordt echter van uitgegaan dat er geen overlevenden zijn, luidt het in een persmededeling.

De wrakken van de vliegtuigen werden met behulp van sonarapparatuur op een diepte van 40 meter gelokaliseerd.



Getuigen hadden gezien hoe de twee toestellen boven het meer van Coeur d'Alene, in het noordwesten van Idaho, met elkaar in botsing kwamen en in het water vielen. Meer details zijn nog niet bekend.