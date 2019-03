Mogelijk 5.000 jobs in gevaar bij Volkswagen door nieuw besparingsprogramma NLA

Bron: Belga 0 Het Duitse autoconcern Volkswagen (VW) plant bij zijn kernmerk Volkswagen een nieuw miljardenzwaar besparingsprogramma. Daarbij zouden 5.000 jobs in gevaar komen. Topman Herbert Diess wil vanaf 2023 zo jaarlijks 5,9 miljard euro besparen. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblatt op basis van informatie uit het concern.

De reden voor de besparingen is de overgang naar elektrische wagens. Daarvoor heeft het bedrijf meer geld nodig. De productie van elektrische motoren is bovendien eenvoudiger en vergt minder arbeidskracht.

Volkswagen wil geen commentaar kwijt op het bericht en verwijst naar zijn jaarlijkse persconferentie die volgende week woensdag plaatsvindt. Bij de ondernemingsraad is te horen dat extra banenverlies pure speculatie is.

In 2016 was het merk Volkswagen al met de ondernemingsraad overeen gekomen dat de kosten tegen 2020 met 3,7 miljard euro omlaag moeten. Wereldwijd worden daarvoor 30.000 jobs geschrapt, waarvan 23.000 in Duitsland. Daar staat wel tegenover dat in de toekomst duizenden nieuwe jobs gecreëerd zullen worden.