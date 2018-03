Mogelijk 140 miljoen "klimaatmigranten" tegen 2050 kv

19 maart 2018

18u49

Bron: Belga 4 Tegen 2050 zijn er in drie gebieden ter wereld potentieel meer dan 140 miljoen mensen uit ontwikkelingslanden die zullen migreren ten gevolge van de effecten van de klimaatverandering, zo heeft de Wereldbank vandaag in een rapport gewaarschuwd.

In het Afrika ten zuiden van de Sahara kunnen het er 86 miljoen zijn, in Zuid-Azië 40 miljoen en 17 miljoen in Latijns-Amerika als er tegen 2050 niets wordt gedaan.

Het gaat dan om mensen die vluchten voor effecten van de opwarming van onze planeet als daling van de landbouwproductie, tekort aan water en stijging van de zeespiegel.

"Elke dag wordt klimaatverandering een krachtiger economische, sociale en existentiële bedreiging", beklemtoont Kristalina Georgieva, directeur-generaal van de Wereldbank. Onweerlegbaar is klimaatverandering een "motor van migratie" geworden.