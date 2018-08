Mogelijk 1.400 doden door orkanen in Puerto Rico KVE

Bron: Belga 0 De autoriteiten van Puerto Rico hebben voor het eerst erkend dat de meer dan 1.400 bijkomende overlijdens in 2017 door de orkanen Irma en Maria kunnen veroorzaakt zijn. De officiële dodentol ligt 20 keer lager dan dat.

Het Amerikaanse eiland had woensdag in het Congres in Washington een rapport voorgesteld. Dat rapport stelde dat tijdens de vier maanden na de dodelijke passage van de orkanen - tussen september en december - het eiland 1.427 meer overlijdens heeft opgetekend dan in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Het document, dat in juni door de lokale autoriteiten is opgesteld, legde geen link tussen de doden en de verwoestende stormen. Maar door woensdag aan het Amerikaanse Congres 139 miljard dollar aan hulp te vragen, hebben de lokale autoriteiten voor het eerst een verband gelegd. "Er waren 1.427 overlijdens meer dan de norm in de vier maanden na de orkanen, in vergelijking met de voorgaande jaren", aldus het bestuur van het Amerikaanse eiland.

Bijna een jaar na de verwoestende impact van de tweede orkaan, Maria, op 20 september, behoudt Puerto Rico vooralsnog de officiële dodentol van 64 doden. Het cijfer van 1.427 doden "komt niet uit een onafhankelijke studie. Het is pure wiskunde. Dat is niet het officiële aantal doden toegeschreven aan orkaan Maria", nuanceerde het statistische bureau van Puerto Rico.

Onderzoekers van de universiteit van Harvard stelden in mei dit jaar dat orkaan Maria meer dan 4.600 mensenlevens had geëist. Ook de Amerikaanse krant The New York Times publiceerde veertig dagen na de ramp een studie waaruit bleek dat het sterftecijfer boven de 1.000 zou liggen.