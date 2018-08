Moessonregens in India eisen al meer dan 400 doden SVM

20 augustus 2018

12u22

Bron: Belga 0 De moessoenregens in de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala hebben nu al aan meer dan 400 mensen het leven geëist. Het gaat om de vernietigendste moesson van deze eeuw voor deze tropische regio. Na een week van hevige stortregens namen de buien vandaag in intensiteit af, waardoor ook het waterniveau van de rivieren zakte.

Militaire helikopters en schepen zetten hun zoektocht naar overlevenden inmiddels voort. Ze leveren drinkwater en voedingsmiddelen aan de duizenden inwoners die in de getroffen zones gestrand zijn en onder meer op daken en hogere constructies op hun redding wachten. Ook plaatselijke vissers helpen met hun boten mee bij de reddingsoperaties. De autoriteiten bedankten hen al voor de geleverde inspanningen en beloofden in ruil een dagvergoeding uit te keren. Eens de reddings- en bevoorradingsacties grotendeels afgelopen zijn, kan ook worden begonnen met de heropbouw van en de herstellingen aan woningen en andere infrastructuur.

Zo'n 800.000 à 1 miljoen mensen worden momenteel in tijdelijke hulpkampen opgevangen. De besmetting van drinkwaterbronnen en de gebrekkige hygiënische omstandigheden doen de autoriteiten echter vrezen voor de uitbraak van ziektes. De schade als gevolg van de overstromingen wordt geraamd op ongeveer drie miljard dollar, een bedrag dat vermoedelijk nog zal oplopen eens de werkelijke omvang van de vernieling duidelijk is.

Opnieuw commercieel vliegverkeer

Intussen is er wel opnieuw commercieel vliegverkeer mogelijk nu de autoriteiten in de stad Kochi een militaire vliegbasis hebben opengesteld. Bedoeling is dat de toestellen helpen bij de operaties. De internationale luchthaven van de drukste stad van de regio blijft voorlopig gesloten.

Het toeristische gebied in het zuiden van India krijgt al sinds het einde van mei te maken met hevige regenval. Die leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Het moessonseizoen duurt in India van juni tot september.

Vorig jaar kwamen bij het jaarlijkse natuurgeweld over het hele land meer dan 1.700 mensen om. Dit jaar zijn dat er tot hiertoe al bijna 1.000.