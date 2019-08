Moessonregens eisen 190 slachtoffers in India ttr

12 augustus 2019

13u16

Bron: belga 0 buitenland De dodentol van overstromingen veroorzaakt door moessonregens in het zuiden en westen van India is gestegen tot 190. Dat melden officiële bronnen.

Meer dan 1,4 miljoen mensen zijn getroffen door de zware regenval sinds het begin van het moessonregens vorige week. De zuidelijke staten Kerala en Karnataka en de westelijke staten Gujarat en Maharashtra zijn het zwaarst getroffen door de zondvloed.

In totaal 76 mensen stierven in overstromingen en aardverschuivingen, 287.000 anderen zochten hun toevlucht in noodkampen in Kerala, aldus plaatselijke ambtenaren.

Leden van een lokale voetbalclub hielpen het leger en de politie om 300 gezinnen te redden die waren gestrand in een ondergelopen gebied in het district Malappuram, aldus binnenlandse nieuwsberichten. In de naburige staat Karnataka kwamen 42 mensen om en zijn 582.000 anderen geëvacueerd.

In het westen stierven dit weekend minstens 40 mensen tijdens stortregens in Gujarat. Nog eens 32 kwamen om en 500.000 anderen werden getroffen in de naburige staat Maharashtra, vertelden ambtenaren aan dpa.

Meer Indiase staten, waaronder Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Goa en Andhra Pradesh, hebben de afgelopen week overstromingen gemeld.

Het moessonseizoen in India vindt plaats tussen juni en september en brengt zware regenval met zich mee die van vitaal belang is voor de landbouw, maar grote verwoesting aanricht en vaak mensenlevens eist.