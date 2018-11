Moeizame regeringsvorming in Zweden: Centrumpartij krijgt nu kans om coalitie te vormen TT

15 november 2018

16u32

Bron: Belga 0 Meer dan twee maanden na de parlementsverkiezingen in Zweden is er nog steeds geen witte rook in zicht. Na twee mislukte pogingen krijgt de voorzitster van de Centrumpartij, Annie Lööf, nu de kans om de gordiaanse knoop te ontwarren en een coalitie samen te stellen. Ze krijgt daarvoor een week de tijd, zo liet parlementsvoorzitter Andreas Norlén weten. Lööf wil zelf geen premier worden.

Lööf pleitte eerder al voor een blokoverschrijdende samenwerking. Ze zal nu proberen in die richting verder te werken, volgens Zweedse media, met uitredend premier Stefan Löfven van de sociaaldemocraten als zijn eigen opvolger.

Ulf Kristersson, de voorzitter van de partij Moderaterna, verloor gisteren de stemming in het Zweedse parlement over zijn kandidatuur als premier. Van de 349 afgevaardigden in de Riksdag stemden 195 tegen hem. De conservatieve politicus wilde samen met de christendemocraten een minderheidsregering vormen. Zijn nederlaag kwam niet onverwacht. Eerder had Kristersson de steun van zijn beide traditionele bondgenoten, de Centrumpartij en de Liberalen, verloren. Ze willen niet in een regering zitten, die met de stemmen van de extreemrechtse Zweden Democraten aan de macht kwam.

Eerder was ook de sociaaldemocraat Stefan Löfven er niet in geslaagd een coalitie op de been te brengen.

Na de verkiezing van 9 september slaagde niemand erin een meerderheid in het parlement te behalen. Zowel het centrumrechtse als het centrumlinkse blok behaalde rond de 39 procent. De Zweden Democraten kwamen uit op 17,5 procent.