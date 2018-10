Moedige Belg redt leven van meisje (5) in Indonesië: "We klommen in boom om aan tsunami te ontsnappen" HA

01 oktober 2018

14u09

Bron: Sudpresse, VTM NIEUWS 0 De Belg François de Neuville (29), een ex-para, heeft vrijdagavond het leven van een 5-jarig meisje gered in de Indonesische stad Palu, die zwaar getroffen werd door een aardbeving en tsunami. De jongeman klom met het meisje in een boom om aan de enorme vloedgolf te ontkomen.

François, die in Indonesië verbleef voor een parapentecompetitie, had samen met een kompaan net zijn hotel vlak bij de kust verlaten toen vrijdagavond de aarde hevig begon te beven op het eiland Sulawesi. "De grond beefde en bewoog in alle richtingen. Het was ommogelijk om te blijven rechtstaan en we vielen neer op de grond", getuigt de jongeman uit de provincie Namen aan VTM NIEUWS.

François en zijn kompaan sloegen op de vlucht en troffen onderweg een moeder en haar dochter aan. "Het meisje zat gekneld onder de metalen constructie van een raam. Haar mama lag bedolven onder grote betonblokken." Op dat moment zag de ex-para de tsunami hun kant uitkomen. Hij kon het kind bevrijden en klom ermee in een boom.



"Ik hield haar vast met de ene arm en met de andere greep ik mij vast aan een tak. De tsunami kwam op ons af en vernielde alles onder ons."



Na de passage van de tsunami zette het duo weer voet aan grond en troffen ze de vriend van François aan. Die had samen met nog anderen meer overlevenden van onder het puin weten te redden, onder wie ook de moeder van het meisje. De vrouw werd met ernstige breuken naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vandaag opnieuw herenigd werd met haar man en kind, meldt VTM NIEUWS.

Onze landgenoot lijkt volgens de kranten van Sudpresse nog niet goed te beseffen dat hij een heldendaad heeft verricht. De familie van het meisje is de jongeman bijzonder dankbaar en heeft hem een foto van het kind en haar ouders gestuurd. "Ze zijn herenigd. Ik ben vooral blij", zegt François, die ongedeerd bleef, maar nog steeds erg onder de indruk is van wat er gebeurd is.

Honderden doden

Het natuurgeweld heeft afgelopen vrijdag voor een enorme ravage gezorgd op het Indonesische eiland Sulawesi. Er zijn minstens 844 doden te betreuren. Dat cijfer is volgens de rampenbestrijdingsdienst gebaseerd op het aantal overledenen dat is geïdentificeerd. Het daadwerkelijke dodental ligt vermoedelijk veel hoger, mogelijk in de duizenden.

Er liggen vermoedelijk nog veel mensen onder het puin in Palu, een stad met circa 380.000 inwoners. Daar zijn naast woningen ook hotels en een winkelcentrum ingestort. De autoriteiten begraven lichamen er na identificatie noodgedwongen in een massagraf.