Moeders bij Amazon eisen betere regeling om gezin en werk te combineren Priscilla van Agteren

06 april 2019

20u12

Bron: AD.nl 0 Werkende ouders hebben het moeilijk bij miljardenbedrijf Amazon. Personeelsleden met een gezin zouden niet gefocust genoeg zijn en worden op het tweede plan geschoven. Bijna tweeduizend vrouwelijke werknemers eisen nu betere regelingen om werk en gezin te kunnen combineren.

Het Amerikaanse bedrijf van topman Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, staat bekend als een zeer veeleisende werkgever. De klant gaat er altijd voor, dus de werknemer staat op de tweede plaats. Vooral personeel met kinderen heeft het er moeilijk, verklaart een groep van zo’n 1.800 vrouwelijke werknemers en moeders (de ‘Momazonians’) die aan de bel trokken bij persbureau Bloomberg.

Schadelijk

Hun grief: buitenschoolse opvangregelingen - vanzelfsprekend bij veel andere grote (tech-)bedrijven zoals Apple, Google en Facebook - bestaan bij Amazon niet. In de drukbevolkte steden waar zij wonen is een groot gebrek aan opvangmogelijkheden, waardoor werkende ouders geregeld zonder zitten. Als de kinderen dus ziek worden of om een andere reden niet naar school kunnen, zit er voor hen niets anders op dan thuisblijven. Dat is niet alleen onhandig, maar ook schadelijk voor hun carrièrekansen, menen zij. Ze raken achterop bij werknemers die geen kinderen hebben en kunnen moeilijker opklimmen naar hogere functies.

Ook voor het bedrijf zelf is het gebrek aan een opvangregeling nadelig, zeggen de Momazonians. Goede werknemers zien soms geen andere keus dan hun baan op te zeggen. Recruiters moeten lijdzaam toezien hoe toptalent liever voor een bedrijf kiest dat de kinderopvang wél regelt.

Blinde vlek

Het gebrek aan kinderopvangmogelijkheden lijkt echter het topje van de ijsberg. Werknemers met een gezin hebben het ook op een manier lastig, verklaren verschillende werknemers anoniem. Wie een gezin heeft, kan niet honderd procent met zijn gedachten bij het bedrijf en het werk zijn, is het idee binnen het bedrijf. Werknemers die een kind krijgen, hebben een grote kans om vervolgens alleen op de minder belangrijke projecten gezet te worden, zelfs als zij daarvoor uitstekend presteerden.

Hoewel dit lot ook sommige van hun mannelijke collega’s treft, leven vrouwelijke werknemers onder een vergrootglas. Voormalig werknemer Kristi Coulter beschrijft de werkcultuur bij Amazon als ‘gedomineerd door mannen’. “Iedereen wil stoer zijn en doen alsof ze geen menselijke behoeftes hebben.” In haar twaalf jaar bij het bedrijf constateert ze dat de bedrijfstop veelal bestond uit mannen met een vrouw die fulltime voor het gezin zorgde. “Jij wil dan niet de aandacht naar je toe trekken en zeggen ‘Ik ben een moeder met kinderen en ik ben misschien niet zo volledig toegewijd aan mijn carrière als alle anderen hier.’ Iedereen probeert zich aan te passen.”

Verzwijgen

Bang om als ‘afgeleide moeder’ te worden neergezet, kiezen sommige vrouwelijke werknemers ervoor om te verzwijgen dat ze kinderen hebben. Ze praten niet over hun kinderen, zetten geen familiekiekjes op hun bureau en durven al helemaal niet op tijd naar huis te gaan om bij hun gezin te zijn.

Met een betere kinderopvangregeling als eerste stap hopen de Momazonians de werkcultuur te kunnen veranderen. Ze willen dat Amazon een back-up regelt mochten ze zelf geen opvang voor hun kinderen kunnen vinden. Omdat het management volgens de werknemers een blinde vlek heeft op dit gebied, moet HR onderzoek gaan doen naar de meningen over kinderopvang, bijvoorbeeld bij gesprekken met nieuwe en vertrekkende werknemers. Binnenkort gaan ze in gesprek met de senior managers van Amazon over de kwestie.

Ouderschapsverlof

Amazon heeft aangegeven met de Momazonians aan tafel te willen om de kwestie te bespreken. In een verklaring aan Bloomberg wijst het bedrijf er verder op dat ze juist veel over hebben voor werknemers met een gezin. Hun arbeidsvoorwaarden voor werkende ouders zijn inderdaad zeer uitgebreid vergeleken met de meeste Amerikaanse bedrijven. Na de geboorte van hun kind krijgen vaders zes weken en moeders 20 weken betaald ouderschapsverlof. Deze dagen zijn flexibel op te nemen en over te delen met de partner, zelfs als deze niet bij Amazon werkt. De tijd die hij of zij thuis met het kindje doorbrengt, wordt dan vergoed.

Ook kunnen werknemers die na de geboorte weer aan het werk gaan, tot acht maanden parttime werken om te wennen aan de nieuwe situatie. Het bedrijf betaalt zelfs de kosten van het verzenden van moedermelk als een werknemer die borstvoeding geeft op zakenreis moet.