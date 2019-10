Moeder ziet ‘geest’ naast slapende baby, onoplettende vader blijkt schuldige Maarten van Ast

20 oktober 2019

16u58

Bron: AD.nl 1 Een Amerikaanse vrouw kreeg vrijdag de schrik van haar leven toen ze op de babymonitor een ‘geest’ zag naast haar slapende kind. Pas na een slapeloze nacht durfde ze op onderzoek uit te gaan, waarna bleek dat het allemaal kwam door haar ‘nalatige’ man.

Maritza Elizabeth uit de Amerikaanse staat Illinois beschrijft het incident op Facebook. Ze schrok zich naar eigen zeggen rot toen ze een soort 'babygeest’ naast haar slapende zoontje in de box waarnam op de monitor.



De 32-jarige vrouw was zo geschrokken dat ze de rest van de nacht geen oog meer dicht heeft gedaan. “Ik ben zelfs de kamer binnengeslopen met een zaklamp, terwijl mijn zoon lag te slapen”, zegt ze in het bericht op Facebook, dat inmiddels meer dan 267.000 keer is gedeeld en meer dan 260.000 keer is geliket.

Ik kon hem wel vermoorden Maritza Elizabeth

Pas de volgende morgen, nadat de vrouw in het daglicht op onderzoek uitging, werd het mysterie ontrafeld. De waargenomen babygeest bleek in werkelijkheid een foto van een baby op de matras te zijn. “Het bleek dat mijn man vergeten was een molton om de matras te doen toen hij die verschoonde’’, waardoor het etiket van de matras met daarop een foto van een zuigeling zichtbaar was op de babymonitor. “Ik kon hem wel vermoorden’’, zegt ze lachend.



Onder het bericht wordt massaal gereageerd. “Mijn god! Ik zou mezelf verliezen en naar binnen zijn gerend. Of eigenlijk, eerlijk is eerlijk, zou ik mijn man gedwongen hebben naar binnen te gaan’’, zegt iemand. “Doodeng, logisch dat je je rot bent geschrokken’’, reageert een ander.