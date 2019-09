Moeder ziet eigen dochter (18) aan voor inbreker en schiet haar neer mvdb

09 september 2019

20u16

Bron: WFMJ 2 Een Amerikaanse studente is hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht na te zijn beschoten door haar eigen moeder. Die zag haar aan voor een inbreker en vuurde. De 18-jarige Hannah Jones kan het gelukkig navertellen.

De studente deed haar verhaal op Facebook, maar heeft de statusupdate inmiddels verwijderd. Hannah wou op vrijdag 30 augustus net voor 21 uur haar moeder verrassen door vroeger dan voorzien naar huis te komen van de hogeschool waar ze verbleef. De moeder in het ouderlijke huis in Girard (Ohio) dacht te maken hebben met een inbreker. Volgens Hannah verkeerde haar moeder “in doodsangst”. De nietsvermoedende studente betrad het huis en kreeg de schoten op zich afgevuurd.



Haar vriend in de auto buiten kwam onmiddellijk toegelopen. Hij en Hannah’s geschrokken moeder deelden de zwaarde bloedende adolescente de eerste zorgen toe waarna de ambulance haar naar het ziekenhuis bracht. Haar rechterelleboog raakte op drie plaatsen gebroken. De vrouw onderging een urenlange operatie en is herstellende.



De plaatselijke politiechef deelde mee dat de moeder thuis een vuurwapen bewaarde waar ze in noodgevallen meteen naar kon grijpen. Of ze voor de rechter moet verschijnen, is nog niet duidelijk.



Wapenbezit is wijdverbreid in de Verenigde Staten. Bij vier op de tien Amerikanen is er een vuurwapen aanwezig in huis, blijkt uit twee jaar oud onderzoek van het Pew-onderzoekscentrum. Twee derde van de wapenbezitters heeft naar eigen zeggen een wapen om zichzelf te beschermen (jacht en sportschieten zijn de andere redenen). Bij vier op de tien wapenbezitters is het wapen altijd geladen en snel bereikbaar.

