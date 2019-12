Moeder zelf beschuldigd van moord: ze beweerde dat haar kindjes van 8 en 4 zichzelf van het leven hadden beroofd Joeri Vlemings

03 december 2019

16u03

Bron: CNN 2 Twee maanden na de dood van haar twee kindjes is Lisa Snyder (36) aangeklaagd voor de moord op Conner (8) en Brinley (4). Zelf had ze beweerd dat haar zoontje en dochtertje zichzelf van het leven hadden beroofd.

Een vreselijk familiedrama op 23 september in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Hulpverleners troffen er een jongetje van acht en een meisje van vier opgehangen aan in de kelder van het huis van de 36-jarige Lisa Snyder. De kinderen, Conner en Brinley Snyder, overleden drie dagen later.

De moeder beweerde dat haar kindjes zelfmoord hadden gepleegd, toen ze in de kelder aan het spelen waren. Conner werd volgens haar gepest “omdat hij dik is”. Hij haatte de school, zei ze, en had al eerder met haar gesproken over zelfdoding. Hij zou haar ook gezegd hebben dat hij bang was om alleen te sterven.

Een grove leugen, zo menen de speurders, die geen enkel bewijs van pestgedrag tegen de jongen vonden. Ze verdachten al snel de moeder zelf van de moord op haar eigen kinderen. Het is uiterst zeldzaam dat een kind van acht zichzelf het leven zou benemen, laat staan dat het een zusje van amper vier zou meesleuren in de dood. Drie weken voor de feiten had Snyder ook iemand toevertrouwd dat ze depressief was en niet meer om haar kinderen gaf. Nog een aanwijzing is dat Snyder de hondenriem waarmee de kinderen opgehangen waren, een dag eerder had besteld en de ochtend van de tragedie was gaan ophalen. Op Google had ze ook opgezocht hoelang de dood zou uitblijven bij een vergassing met de auto in de garage, én hoe je op eenvoudige manier iemand zou kunnen ophangen. Toch blijft Lisa Snyder tot vandaag bij haar zelfdodingsversie.

De vrouw vertoonde volgens de aanklacht erg bizar gedrag. Zo wordt ze ook beschuldigd van dierenmishandeling en seks met dieren. Het gezin had eerder al te maken met de kinderbescherming. Sommige kinderen werden in 2014 bij Lisa Snyder weggehaald, maar kwamen in februari 2015 weer onder haar hoede. Over welke kinderen het precies ging, werd niet vrijgegeven. In het huis woonde nog een zoon van 17.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.