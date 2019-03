Moeder vliegt in business terwijl kinderen in economy moeten zitten: “Ik leer hen belangrijke les” KVDS

28 maart 2019

11u45

Bron: The Sun 0 Buitenland Een Britse influencer heeft getuigd over hoe ze tijdens lange vluchten steevast voor een zitje in business kiest, terwijl haar kinderen met haar man in economy vliegen. En daar heeft ze naar eigen zeggen een goede reden voor: “We hebben een mooi leven, maar ik wil dat mijn kinderen de waarde van geld kennen en het belang van hard werken”, aldus Naomi Kisted (40).

De discussie over wat goed is en wat niet voor kinderen, woedt ook al enkele dagen bij ons. Aanleiding was een foto die de 17-jarige zoon van zakenman en ‘keizer van de wegwijzer’ Glenn Janssens en ex-Miss België Ilse De Meulemeester postte op Instagram. Daarop was hij te zien op de motorkap van een peperdure Bentley – met gepersonaliseerde nummerplaat CJ – die hij van zijn vader kreeg voor zijn verjaardag. “Dankjewel papa voor dit gekke geschenk”, schreef Conrad erbij. “Ik beloof dat ik veilig zal rijden, maar eerst moet ik nog mijn rijbewijs halen.” Het gevolg was een golf van - in hoofdzaak - verontwaardigde en spottende reacties.

Glamoureus

Influencer Naomi Kisted uit Epping – ten noordoosten van Londen – denkt er duidelijk anders over als het over de opvoeding van haar kinderen gaat. Ook Fleur (9) en Rocco (3) hebben het geluk op te groeien in een bevoorrechte omgeving – hun moeder leidt een glamoureus leven als presentatrice, blogger en uitgeefster en heeft bijna 100.000 volgers op Instagram – maar ze krijgen het volgens haar niet voor niets. Dat vertelde ze deze week in een exclusief interview met de Britse krant The Sun.





Als ze bijvoorbeeld met het vliegtuig naar een verre bestemming vliegen, kiest Naomi voor een zitje in business terwijl haar kinderen – samen met haar man: projectontwikkelaar Haydn (40) – in economy reizen. “Als een klant ons een vlucht in economy boekt en ik heb de kans om te upgraden naar business of eerste klasse, dan doe ik dat graag. Ook als ik daarvoor zélf moet bijbetalen.” (lees hieronder verder)

Dat haar man en kinderen in economy achterblijven, daar voelt de blogster – die gespecialiseerd is in mode en luxueuze reizen – zich niet schuldig over. “We hebben een heel mooi leven, maar ik wil dat mijn kinderen de waarde van geld kennen en het belang van hard werken”, gaat ze verder. “Ze zijn trouwens gewoon nog te jong om eerste klasse naar waarde te schatten.”

Zelf kreeg ze het ook niet in de schoot geworpen, zo klinkt het. “Het werd me als kind of als tiener niet op een schoteltje aangeboden. Ik heb gewerkt voor alles wat ik nu heb.” (lees hieronder verder)

Ondanks het feit dat ze het heel druk heeft, probeert Kisted er te zijn voor haar kinderen. “Ze krijgen door mijn werk sowieso kansen die anderen niet krijgen”, zegt ze. “En achter de schermen van mijn publieke leven geef ik heb zo veel mogelijk liefde. Ondanks mijn hectische agenda zal ik bijvoorbeeld altijd tijd vrijmaken om naar de sportwedstrijden van Fleur te gaan kijken op school. Ik ben er voor hen. Maar ik wil hen ook leren om dankbaar te zijn. Daar begint het allemaal mee.”

Luxevakantie

Dat haar kinderen een bevoorrecht leven hebben, is duidelijk. Het gezin gaat vijf tot zes keer per jaar op luxevakantie, naast de zakenreizen die het koppel maakt. Ze zijn net terug van Saint Lucia in de Caraïben en vliegen volgende maand naar Florida. En dat zal Kisted opnieuw in business doen.

“Het geeft me ook de gelegenheid om te werken”, zegt ze. “Tijdens de acht tot tien uur dat de vlucht duurt, plan ik mijn agenda, schrijf ik blogs en ontwerp ik mijn looks voor Instagram.” (lees hieronder verder)

Haar kinderen zouden het nochtans wel zien zitten om bij hun mama te zitten, zeker Fleur. Maar Kisted is onverbiddelijk. “Ik denk sowieso niet dat kinderen thuishoren in eerste klasse, tenzij ze erg goed opgevoed zijn. Onze dochter is negen en kan braaf blijven zitten en een boek lezen. Ze is het ook gewend om in luxehotels te verblijven en ze gedraagt zich. Maar onze zoon van drie is wild en loopt rond. Ik denk niet dat het eerlijk is om mensen die duizenden euro’s betalen voor een ticket in business of eerste klasse daarmee op te zadelen.”

Of ze soms met haar echtgenoot ruilt? Hij in business en zij in economy met de kinderen? “Nee. Hij weet dat de mooie kansen die ons gezin krijgt, er komen dankzij mij. Hij kan ook mijn werk niet doen in mijn plaats. En trouwens, ik zou sowieso niet willen wisselen”, klinkt het nog.

