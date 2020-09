Moeder vindt zoon terug bijna 16 jaar na tsunami in Sri Lanka Bonne Kerstens

29 september 2020

18u41

Bron: AD.nl 6 Een jongen die vermist raakte toen een dodelijke tsunami Sri Lanka in 2004 trof, is opgespoord door zijn moeder na een jarenlange zoektocht in het oostelijke deel van het land, meldt de politie.

De jongen, geïdentificeerd als Akram Rizkhan, was 5 jaar oud toen de tsunami zijn dorp Karativu, 367 km ten oosten van de hoofdstad, verwoestte op 26 december. Het kind werd aanvankelijk opgenomen in een ziekenhuis in het gebied en vervolgens geadopteerd door een familie, aldus Abusali Sithi, de moeder van de jongen.

“Ik heb jaren naar mijn zoon gezocht, maar kon hem niet vinden. Ik deed een beroep op de president en zocht hulp bij de politie”, getuigde de vrouw aan verslaggevers na de hereniging. Uiteindelijk kreeg Sithi informatie dat haar zoon geadopteerd was en kwam ze in contact met de familie. Een DNA-test wees uit dat ze de biologische moeder is van het kind, waarna het duo werd herenigd.

Meer dan 38.000 mensen lieten zestien jaar geleden het leven bij de tsunami in Sri Lanka. Het natuurgeweld veroorzaakte enorme schade aan de kustdorpen in de oostelijke, zuidelijke en westelijke provincies. In heel Zuidoost-Azië kwamen ongeveer 230.000 mensen om het leven door de vloedgolven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.