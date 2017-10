Moeder vindt ontvoerde dochter (13) als prostituee terug op internet: "Ik besloot haar zelf te boeken" Sven Van Malderen

Bron: New York Times; The Sun

Flashback naar januari 2010: een jong meisje uit Atlanta (Georgia) was al negen maanden vermist toen haar moeder haar per toeval als prostituee terugvond op de Amerikaanse advertentiesite Backpage.com. M.A. -een schuilnaam- was met andere woorden het slachtoffer geworden van vrouwenhandel. Maar hoe kon ze uit hun klauwen bevrijd worden? Kubiiki Pride besloot zich voor te doen als klant en zo haar eigen dochter te 'bestellen'. Het gewaagde plannetje werkte, de twee werden op die manier weer verenigd. Hun opmerkelijke verhaal maakt deel uit van 'I am Jane Doe', de pittige documentaire rond minderjarige vrouwen die via onlineadvertenties in de seksindustrie terechtkomen. U kan de bundeling van waargebeurde verhalen nu bekijken op Netflix.

M.A. wilde als dertienjarige meid absoluut naar een schoolfeestje, maar mocht niet van haar moeder omdat ze nog te jong was. 's Avonds glipte ze echter toch het huis uit, een beslissing die haar bijzonder zuur zou opbreken. Ze vond geen lift meer naar huis en dus stapte ze in de wagen van een onbekende vrouw. M.A. werd zo een van de ruim 100.000 kinderen die jaarlijks het slachtoffer worden van mensenhandel in de Verenigde Staten.

Negen maanden lang zou M.A. geen teken van leven geven. Tot een buur plots voorstelde om eens naar het escortgedeelte van de advertentiesite Craigslist te kijken, daar waren in het verleden immers nog al vermiste kinderen opgedoken. "We checkten alles, maar vonden niets. En daar waren we blij mee", herinnert Kubiiki zich. "Mijn man stelde voor om ook eens de site Backpage onder de loep te nemen. Daar had ik zelf al een koelkast gekocht en enkele kleren verkocht. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat daar ook kinderen verhandeld werden."

"Mijn wereld stortte in"

"De derde advertentie in het escortgedeelte trok meteen mijn aandacht. Ik zag veel sterren en hartjes, iets wat een kind wel leuk zou vinden. Ik klikte op de link en daar floepte mijn oogappel tevoorschijn." Kubiiki was zo opgelucht dat de ernst van de situatie haar even ontging. "Het drong in eerste instantie niet tot me door dat ze weinig kleren droeg en vreemde poses aannam. Toen ik echt besefte wat de bedoeling was, stortte mijn wereld in."

Kubiiki belde de politie, maar daar werd ze eerst nog doorverwezen naar de cyberafdeling. "Dat duurde allemaal te lang, dus besloot ik zelf in actie te schieten. Ik probeerde haar te 'boeken' voor 200 dollar (170 euro), tot mijn grote verbazing kreeg ik via de telefoon antwoord. Ik dacht dat er iemand met haar zou meekomen, maar dat bleek niet het geval. Toen ik haar van de trein zag stappen, verliet ik mijn schuilplaats. Ze viel op de grond en begon te huilen. Ze zag er totaal anders uit, veel groter en magerder."

"Gedrogeerd en kaalgeschoren"

De ware omvang van het misbruik kwam nu aan het licht. "Na haar ontvoering kwam ze in een huis terecht waar ze geslagen, verkracht en gedrogeerd werd. Ze werd uitgehongerd, kaalgeschoren en gestoken met een mes. Alles om haar geest te breken. Toen ze verslaafd geraakt was aan de drugs verkochten ze haar op Backpage, alsof het om een occasiewagen ging. Een deel van haar ziel is nu voor altijd weg."

M.A. was gedurende een jaar niet weg te slaan uit ziekenhuizen, ze probeerde ook nog verschillende keren weg te lopen. "Ze kan niet werken, heeft vaak emotionele inzinkingen en vindt het lastig als er mensen in haar buurt komen", aldus haar moeder. "School is dus ook nooit een optie voor haar geweest. Ze slaapt op vreemde tijdstippen omdat ze nog altijd nachtmerries heeft."

I am Jane Doe M.A. als kind.

Proces

De vrouw die haar al die ellende bezorgde, kreeg uiteindelijk vijf jaar cel. En de expliciete foto's, die bleven intussen gewoon online staan. "Ik heb Backpage tientallen keren gebeld, met de vraag ze weg te halen. Mijn dochter was nog een kind, ze was het slachtoffer van een misdaad. Maar ik kreeg het deksel op de neus: verwijderen lukte enkel als ik er fiks voor betaalde. Uiteindelijk namen ze de telefoon zelfs niet meer op."

Kubiiki bereikte nu het kookpunt. "Op de foto's zie je duidelijk dat ze nog een kind is, en toch mag Backpage daar geld blijven uitslaan? Dit moest stoppen en dus spande ik een proces aan."

Rv

"Niet verantwoordelijk"

Het verdict betekende voor de 39-jarige vrouw een nieuwe slag in het gezicht. De rechter oordeelde immers dat de site niet verantwoordelijk gesteld kon worden voor de inhoud die erop gezet wordt. "Websites die illegale dingen verkopen, worden offline gehaald. Waarom kan dat dan niet voor Backpage, dat miljoenen verdient aan de verkoop van kinderen?", klinkt het wanhopig.

Pas in 2017 -zeven jaar later- zou Backpage bezwijken onder druk van nieuwe rechtszaken. De pure seksadvertenties zijn intussen weg, maar de problemen zijn daarmee niet van de baan. "Ik maak nu gewoon -net als vele anderen- reclame in de datingsectie", stelt een zekere 'Tyffany' (18) in de New York Times.

Rv Moeder en dochter opnieuw verenigd.

"Gevaarlijker geworden"

Ze kwam in het verdorven wereldje terecht toen ze amper veertien jaar oud was. Voor haar bleken de strengere regels geen goede zaak. "Dankzij die advertenties kon je een klant eerst telefonisch of via sms spreken. Als de toon niet beviel, kon je altijd weigeren. Nu vinden de mannen ons moeilijker en dus laten pooiers ons veel vaker op straat werken. En daar weet je nooit wie je tegen het lijf loopt, het is gevaarlijker geworden."

Voor Kubiiki blijft het intussen vooral wonden likken. "Haar kindertijd heeft mijn dochter nooit meer teruggekregen. Ik weet dat ze er nog steeds zwaar van afziet. Net als ik trouwens."