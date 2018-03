Moeder vindt dagboek van aan overdosis overleden zoon: “Dit laat zien dat hij wilde stoppen, maar dat gewoon niet kon” IB

Bron: mirror.co.uk 0 Een Schotse vrouw vond vorige week het geheime dagboek van haar in januari overleden zoon Scott (35). De man, die al sinds zijn zeventiend verslaafd was aan drugs, stierf in zijn huis nadat hij een overdosis van de pijnstiller Xanax had ingenomen.

Moeder Anne wist helemaal niet dat haar zoon een dagboek bijhield. In een zwarte agenda krabbelde Scott de laatste maanden van het jaar regelmatig in het kort en met toenemende wanhoop neer hoe hij zich voelde. Het geschrift legt pijnlijk de strijd bloot die de man voerde tegen zijn verslaving.

Scott voelt dat hij de controle verliest, maar wil zó graag proberen eruit te komen. Op 18 november schrijft hij: “Ik begin opnieuw. Een nieuwe start van mijn leven. Ik begin mezelf te haten. Ik moet vandaag echt opnieuw beginnen.” Enkele dagen later vervolgt hij: “hopelijk ben ik nu drugs-vrij, alstublieft God. Ik begin een nieuw leven en maak komaf met al het slechte.”

Helaas hervalt de man weer in zijn oude gedrag want op 10 december schrijft hij: “Ziek van drugs. Ik wil er vanaf. Ik voel me vreselijk. Wie zou me zo willen?” De volgende dag is hij vastbesloten: “Ik wil van de drugs af. Ik heb er in een week 400 pond aan besteed en ook nog eens vierhonderd pond aan rekeningen. Ziek en moe en er helemaal klaar mee.”

Een paar dagen later probeert de man zichzelf wanhopig tot de orde te roepen. "Herpak jezelf, Scott! Je bent een junkie en een wanhopig geval. Kijk naar jezelf en roep jezelf tot de orde!”

Nieuw begin

De man schrijft ook over zijn mentale gezondheid: “iemand heeft me iets aangedaan. Ik moet stoppen met denken, ik word gek! Ik ga mezelf weer bij elkaar rapen en zorgen dat ik weer clean wordt want nu haat ik mezelf.

De laatste keer dat Scott iets op papier zette was op kerstdag: “nieuw begin voor alles – en ik moet alle sh*t achter me laten. Hoeveel moeite het ook kost, hoeveel pijn het ook doet, het is tijd, Scott. Je moet het doen. Als dingen niet veranderen, moet je ze zelf veranderen.

Een maand later sterft Scott McDermott aan een overdosis Xanax, een sterke pijnstiller, die hij samen met andere drugs innam.

Inzicht in de horror en marteling van een drugsverslaving

Zijn moeder Anne maakte het dagboek van haar zoon openbaar om een inzicht te geven in de horror en de marteling van een drugsverslaving. “Dit dagboek laat zien dat Scott wilde stoppen en móest stoppen, maar het gewoon niet kon. We wisten niet dat hij een dagboek bijhield. De inhoud brak ons hart. Ik vraag mezelf altijd af of ik meer had kunnen doen om hem te helpen. Je doet je best, maar het is zo moeilijk…”

Scott was als sinds zijn zeventiende drugsverslaafd en raakte later ook verslaafd aan heroïne. Toch is zijn moeder er zeker van dat een overdosis Xanax hem de das omdeed. “Scott heeft nog nooit een overdosis gehad en dan neemt hij deze drug en sterft hij. We moeten de mensen er van bewust maken dat dit een gevaarlijke drug is.”

Gevaar van overdosis

Volgens de huisarts van Scott, verslavingsexpert Roy Robertson, is Xanax “gemixt met andere drugs zeker gevaarlijk. Ik verwacht dat we dit jaar een toename zien van Xanax-gerelateerde sterfgevallen. Als het in grote dosis genomen wordt, sedeert het zodanig dat je bewusteloos raakt."

Normaal gezien wordt Zanax (de werkzame stof is alprazolam dat suf maakt en de spieren ontspant) voorgeschreven om angst- gespannenheid- of stressstoornissen te behandelen, maar het kan dodelijk zijn als het gemixt wordt met andere drugs of alcohol.