Moeder verwart dochter met inbreker en schiet haar neer: “Het was een verrassingsbezoek” HAA

04 september 2019

20u54

Bron: Newsweek, WFMJ 6 Het verrassingsbezoek van een 18-jarige studente aan haar moeder is met een knaller geëindigd in de Amerikaanse staat Ohio. Letterlijk, want de moeder schoot het meisje neer omdat ze dacht dat er een inbreker in huis was. De dochter raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar, meldt Newsweek.

De moeder was vrijdagavond alleen thuis in haar woning in Girard toen ze rond 21 uur vanuit haar slaapkamer plots lawaai hoorde in de keuken. De vrouw - die een wapenvergunning heeft - verwachtte die avond geen bezoek, waardoor ze meteen naar haar pistool greep. Ze vermoedde dat er een inbreker in huis was. Toen de vrouw een persoon haar slaapkamer zag binnenlopen, opende ze het vuur.

Van een dief was echter geen sprake, zo bleek algauw. De vrouw had haar eigen dochter neergeschoten.

Het was de vriend van het slachtoffer die de hulpdiensten verwittigde. Volgens de lokale tv-zender WFMJ vertelde de jongeman aan de noodcentrale dat zijn studerende vriendin haar moeder wilde vereren met een verrassingsbezoek, maar dat die het vuur had geopend. “Ze heeft haar neergeschoten, we weten niet wat te doen. Het ziet er niet goed uit”, vertelde het liefje van de dochter aan de dispatcher.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Op de oprit van de woning troffen ze de hevig bloedende dochter aan. De jonge vrouw raakte gewond aan de arm, maar verkeert niet in levensgevaar. Ze heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. De politie heeft het wapen van de moeder in beslag genomen en is een onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk of de vrouw aangeklaagd zal worden. Een nieuw verrassingsbezoek van haar dochter zal er allicht niet meteen meer in zitten.

