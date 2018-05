Moeder veroordeelde seriemoordenaar over haar zoon: "Hij ziet er goed uit, maar de duivel ook" Joeri Vlemings

09 mei 2018

13u45

Bron: Washington Post 1 De politie van Ashland (Ohio) kreeg op 13 september 2016 een verontrustend telefoontje binnen. "Ik ben ontvoerd", klonk een doodsbange stem. De agenten kwamen in een horrorhuis terecht. Overal vuiligheid, kleren en opgezette dieren. En een indringende geur van verrotting. Twee lijken van vrouwen werden gevonden. De 41-jarige Shawn Grate werd geboeid afgevoerd.

De anonieme vrouw die de hulpdiensten had kunnen verwittigen, leefde nog. Ze werd dagenlang vastgebonden en verkracht. De dader was Shawn Grate, een zwerver die voor de tv-camera's zou pochen dat hij vijf vrouwen had omgebracht.

Voor de moord van twee van hen, Elizabeth Griffith en Stacey Hicks, en voor de ontvoering en verkrachting van het anonieme slachtoffer stond hij eind april terecht. Deze week kwam de jury tot een verdict, na drie uur beraad: Shawn Grate werd maandag schuldig bevonden aan acht misdrijven, waaronder de twee moorden en de ontvoering en de verkrachting van de vrouw die haar zware beproeving overleefde.

De strafmaat wordt later deze maand bepaald, vanaf 18 mei. De 41-jarige crimineel riskeert levenslang, maar dat zal vooral afhangen van de inschatting van zijn toerekeningsvatbaarheid. De drie andere moorden die Grate eveneens bekende, worden nog onderzocht. Voorlopig is hij daar niet voor aangeklaagd.

Shawn Grate zocht zijn slachtoffers bewust uit. Het waren vrouwen met sociale problemen en/of met een drugsverslaving. Zijn moeder, Theresa McFarland, zei in een interview met de Daily Mail dat de charmes van haar zoon al van kindsbeen af naar boven kwamen. "Hij ziet er goed uit, maar de duivel ook", zei ze. "Hij heeft wel geen rode hoorntjes en zo. Je merkt dat hij charmant is en die charme kan natuurlijk iedereen inpakken, niet om gemeen te zijn, maar je weet gewoon hoe het werkt."

De 29-jarige Liz Griffith ontmoette Grate in een shoppingcenter. Ze speelden samen spelletjes, meestal Yahtzee, zei Grate later aan Cleveland 19. "Ik praatte maar even met haar. Ze huilde een paar keer en klaagde over het leven en dat niemand haar graag zag. Ik wou haar alleen maar aantonen dat ze wel degelijk wou leven. Ik zei haar: 'Geef me een knuffel. We zitten allemaal in hetzelfde bootje.' Ik verstikte haar tot ze zei dat ze wou leven. Maar dat deed ze niet." Nadat hij Griffith had gewurgd, ging Grate naar haar appartement en nam daar shampoo en papieren doekjes mee.

Stacey Hicks - ook gekend als Stacey Stanley - probeerde al een half jaar van de heroïne te blijven, toen ze op 8 september 2016 verdween. Getuigen zagen haar die dag nog met Grate in een tankstation. Ook de 43-jarige Hicks wurgde Grate op brutale wijze.

De anonieme vrouw zag hij bij een lokaal centrum van het Leger des Heils. De twee raakten bevriend, tot 11 september. Ze was bij hem thuis in de Bijbel aan het lezen, toen Grate plots het boek wegsloeg en haar zei: "Jij gaat nergens heen". Hij bond haar vast aan het bed, en verkrachtte haar "op elke denkbare manier", terwijl hij alles filmde. Twee dagen later slaagde de vrouw erin 911 te bellen, toen Grate sliep. Het redde mogelijk haar leven.